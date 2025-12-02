Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, yerleşkeden yararlanan derneklerin kendi etkinliklerinden seçtikleri fotoğraflarla hazırlanan “Birlikte Mümkün” sergisine ev sahipliği yaptı. Dayanışma, ortak emek ve birlikte üretme kültürünü yansıtan sergi büyük beğeni topladı.

STK’lardan dayanışmanın fotoğrafı

Yerleşkeden yararlanan sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan sergide, her dernek kendi faaliyetlerinden bir fotoğrafla yer aldı. Sergideki kareler, Bornova’daki STK’ların ortak emekle ortaya koyduğu çalışmaları ve kentte oluşturulan dayanışma ruhunu simgeledi. Fotoğraflar, birlikte üretmenin gücünü ve sivil toplumun kente kattığı sosyal değeri güçlü bir görsel anlatımla ortaya koydu.

Yoğun ilgi gördü

Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken sergi, farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ların ortak hikâyesini tek bir çatı altında buluşturdu. Sergi, Bornova’da gönüllülük, paylaşım ve birlikte hareket etme kültürünün somut bir yansıması oldu.

Başkan Eşki: “Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz”

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ STK Yerleşkesi’nin kentte dayanışma ve ortak aklın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. “Birlikte Mümkün sergisi bu ruhu en iyi şekilde yansıtıyor” diyen Eşki, Bornova’da birlikte üretme, birlikte çözüm üretme ve dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.