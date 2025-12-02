Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemi ve proje yönetim performansını hedef alan çarpıcı bir açıklama yaptı. Saygılı, yaptığı değerlendirmede, Sayın Güç’ün merkezi hükümetin desteğiyle büyük finansman sağlanan projelerdeki rolü ile bizzat sorumlu olduğu bir üst geçit projesindeki büyük gecikmeyi karşılaştırarak, CHP belediyeciliğinin proje yönetimindeki tutarsızlığına dikkat çekti.

Milyarlık projelerde hükümet desteği vurgusu

Başkan Saygılı, açıklamasında, CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün Büyükşehir Belediyesi’nde görevdeyken önemli dış finansman kaynaklarının temininde aktif rol oynadığını kabul etti ancak bu kaynakların merkezi hükümetin ve devlet kurumlarının garantisiyle sağlandığının altını çizdi. Saygılı'nın vurguladığı iki büyük finansman kalemi şunlardır:

Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Yan Yolları: Yaklaşık 2 milyar Türk Lirası (38 milyon Euro) değerindeki bu projenin finansmanının İller Bankası üzerinden, 25 yıl vadeli ve Çevre Bakanlığı garantisiyle sağlandığı belirtildi.

İtfaiye Araç Alımı: Kentin itfaiye filosunun yenilenmesi için gerekli olan 1 milyar Türk Lirası tutarındaki kredi temininin de yine devletin desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.

Bilal Saygılı, bu durumun, "Hükümetimiz İzmir için kaynak üretti, proje için kapıları açtı, finansman sağladı!" sözleriyle, merkezi yönetimin yerel hizmetlere olan katkısını güçlü bir şekilde ifade etti.

Karşıyaka Üst Geçit Projesi'nde 7 aylık söz bir yıla dönüştü

AK Parti İl Başkanı Saygılı, büyük projelerin aksine, Çağatay Güç’ün Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde bizzat sorumluluğunu üstlendiği Karşıyaka Yeni Girne Caddesi üst geçit projesindeki aksaklıkları sert bir dille eleştirdi. Sayın Güç’ün bu projenin "7 ayda biteceği" taahhüdüyle yola çıktığını hatırlatan Saygılı, aradan geçen bir yıla rağmen üst geçidin hala tamamlanmadığını belirtti.

Projenin başlangıcında iş bitiş tarihinin yer aldığı tabelanın, gecikmelerin ardından kapatılarak silinmesi olayı da eleştirilerin odağı oldu. Saygılı, bu durumu, "adeta ‘tarih silindi, sorumluluk unutuldu’ mesajı verildi," şeklinde yorumladı. CHP İl Başkanı’nın görev değişikliği yaparak makamını değiştirmesine rağmen, "küçük" olarak nitelendirilen bu projenin halen bitirilememiş olmasını "CHP belediyeciliğinin özeti" olarak tanımladı.

Saygılı’dan CHP İl Başkanı Güç’e yapıcı tavsiye

Açıklamasının sonunda Bilal Saygılı, mevcut CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e yönelik net bir tavsiyede bulundu: "Sayın Güç’e tavsiyemiz; önce kendi yarım bıraktığı işlerle ilgilenmesidir." Saygılı, bu gecikmenin sadece bir teknik aksaklık değil, aynı zamanda vaat edilen hizmetin halka ulaştırılmasındaki ciddiyet eksikliğini gösterdiğini ima etti. Eleştiriler, CHP’li belediye yönetimlerinin, merkezi hükümetin sağladığı imkanları dahi etkin biçimde yönetmekte zorlandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.