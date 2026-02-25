Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde geçmiş dönemlerde görev yapmış ilçe başkanları ile il yönetimi arasında uzun süredir beklenen resmi görüşme bugün İl binasında gerçekleştirildi.

İl Başkanı Çağatay Güç’ün daveti üzerine düzenlenen toplantıya, geçmiş dönemlerde görev yapmış 6-7 eski ilçe başkanı katıldı. Görüşmede eski başkanlar adına Sinan Karamustafaoğlu başkanlık etti.

Toplantı 1.5 saat sürdü ve planlandığı şekilde tamamlandı. Bu görüşme, eski ilçe başkanlarının bir süredir yürüttüğü temasların ardından resmiyet kazanmış oldu. Daha önce Balçova ve Bayraklı’da yapılan ayrı toplantılara katılan eski başkanlar, bu kez il yönetimiyle doğrudan bir araya geldi.

Toplantının detayları hakkında eski ilçe başkanlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten açıklama bekleniyor.