Son Mühür/ Osman Günden - Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ziyarette Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ve Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam eşlik etti. Başkan Mutlu, yıllardır iki çocuğunu tek başına büyüten Mukaddes Olgaç’ın yaşam mücadelesini dinledi.

Bir dönem “yürüyemez, konuşamaz” denilen ancak eğitim süreciyle önemli gelişim kaydeden Ayhan ve Ardacan ile yakından ilgilenen Mutlu, iftar buluşmasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiği belirtilen küçük Ardacan’a Atatürk portresi armağan edilmesi duygusal anlara sahne oldu.

“Dayanışmayı büyütmeye kararlıyız”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel zamanı. Zeytinlik Mahallemizde Mukaddes Hanım ve kıymetli evlatları Ayhan ile Ardacan’ın iftar sofrasına konuk olmaktan büyük mutluluk duydum. Mukaddes Hanım’ın hayat mücadelesi, evlatları için gösterdiği azim hepimize örnek olacak nitelikte. Bizler Konak Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın ve fedakar ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kentte hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Dayanışmayı büyütmeye, her aileye dokunmaya kararlıyız.”

“Önce yıkıldım, sonra ayağa kalktım”

Anne Mukaddes Olgaç ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Zor bir hayatım oldu. Peş peşe annemi ve babamı kaybettim, eşimden ayrıldım. Önce yıkıldım, sonra ‘senin buna hakkın yok; iki çocuğun var’ dedim kendi kendime. Onlar iyi olsun diye ben kendimden vazgeçtim. Acaba bir gün başkanım bize de gelir mi içimden geçirmiştim. Beni ve çocuklarımı çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim.”