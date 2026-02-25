İzmir’de vizesi almak isteyen biri artık eski alışkanlıkla hareket edemeyecek. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye’den yapılan C tipi (kısa süreli) vize başvurularında kapsamlı bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Yeni uygulama 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Konsolosluk, hem randevu kategorilerini yeniden düzenledi hem de şehir bazlı saat uygulamasını devreye aldı. Ama en dikkat çeken başlık aracı firmalarla ilgili yapılan uyarı oldu.

Randevu kategorileri yeniden belirlendi

Yeni sistemle birlikte başvurular artık belirli başlıklar altında toplanacak. VFS Global üzerinden yapılacak başvurularda; Turistik (Yeni), İş (Yeni), Tır Şoförü (Yeni), Erasmus / NAWA / ECS, AB / Polonya vatandaşı aile üyeleri ve Diğer kategorileri seçilebilecek.

Bu sınıflandırmanın süreci daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmesi hedefleniyor. Kimin hangi amaçla başvurduğu daha net görülecek. Böylece başvuruların takibi de daha düzenli yapılacak.

İzmir için saat sabitlendi

Yeni uygulamayla birlikte randevuların sisteme yükleneceği saatler de şehir bazında sabitlendi. İzmir’de başvuru yapacakların her gün saat 16.00’da sistemi kontrol etmesi gerekiyor.

İstanbul’da ise günlere göre farklı saatler uygulanacak. Gaziantep’te her gün 10.00, Trabzon’da ise her gün 13.00’te randevular sisteme düşecek. Yani artık “rastgele kontrol ederim” dönemi bitmiş gibi.

Bu saatleri kaçıranların yeniden beklemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Özellikle yoğun dönemlerde dakikalar bile önemli olabilir.

Aracı firmalara net mesaj verildi

Başkonsolosluk açıklamasında, vize danışmanlığı yaptığını öne süren üçüncü taraf firmalarla herhangi bir iş birliği bulunmadığı açıkça vurgulandı. Bu tür firmaların randevu alma ya da onay süreçlerinde hiçbir önceliği olmadığı belirtildi.

Başvuru sahiplerine işlemlerini resmi kanallar üzerinden ve şahsen yürütmeleri tavsiye edildi. Yani “tanıdık var, halleder” dönemi için kapılar kapanmış görünüyor. Konsolosluk bu konuda oldukça net bir dil kullandı.

Başvurularda bölge sınırlaması kalktı

Yeni uygulamanın bir başka önemli ayağı da esneklik oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık randevu uygunluğuna göre Ankara konsolosluk bölgesi dahil olmak üzere istedikleri şehirdeki vize başvuru merkezini tercih edebilecek.

Bu adımın, yoğunluğu dengelemeyi ve süreci daha planlı hale getirmesi bekleniyor. Özellikle İzmir’de randevu bulmakta zorlananlar için farklı şehir seçeneği bir nefes olabilir.