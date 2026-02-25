Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde uzun süredir beklenen görüşme bugün il binasında gerçekleşti. Geçmiş dönemlerde görev yapmış ilçe başkanları ile il yönetimi ilk kez resmi zeminde bir araya geldi.

Toplantı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün daveti üzerine düzenlendi. Görüşmeye 6-7 eski ilçe başkanı katılırken, heyete CHP Konak eski İlçe Başkanı Sinan Karamustafaoğlu başkanlık etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulis: “Davetten memnuniyet' mesajı

Toplantıya ilişkin kulis bilgilerine göre, eski ilçe başkanları İl Başkanı Güç’ün davetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tecrübelerine gösterilen saygı nedeniyle teşekkür ettikleri ve “Partimizin iktidarı için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız” mesajı verdikleri öğrenildi.

Eski başkanların toplantıda örgütsel tecrübelerini aktardıkları ve yerel siyaset başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundukları belirtildi.

Toplantılar sürecek

Edinilen bilgilere göre, eski ilçe başkanlarının kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantılar devam edecek. Bundan sonraki süreçte İl Başkanı Çağatay Güç’ün de bazı toplantılara katılacağı ifade edildi.

Ayrıca, “eski başkanlar” toplantılarının bir bölümünün CHP İzmir İl Başkanlığı organizasyonunda yapılacağı ve toplantılarda dile getirilen eleştiri ve önerilerin kurumsal çerçevede il başkanlığına sunulacağı öğrenildi.