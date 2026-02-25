Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de son günlerde yaşanan yağmur sonrası çamur ve asfalt sorunları, kent gündemindeki yerini koruyor. Bu tür olumsuzluklar, vatandaşın günlük yaşamını etkilerken, muhalefet partileri de konuyu her fırsatta gündeme taşıyor. Çukurların, kaza riskini artırdığına dikkat çekilirken, Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında konu bir kez daha ele alındı.

"Çukurlar kaza getiriyor”

Programın moderatörlüğünü yapan Tunc Erciyas yeni yapılan yolların yağmur sonrası bile çukur oluşturduğunu belirtti. Çukurların kaza getirdiğini hatta Kandemir Medyanın imtiyaz sahibi Hakan Kandemir'in Ankara asfaltı üzerinde bir çukurda su birikintisinden dolayı arabanın lastiği patlayarak kaza riski atlattığının altını çizen Erciyas, "Birkaç gündür yağmur yağıyor. Yağan yağmurda yeni yapılan yollarda bile çukurlar oluştuğunu görüyoruz. Hem karayollarından kaynaklı olabilir hem de belediyeden. Geçen AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili de açıklama yaptı. Başkan fotoğraflarla kendi çektiği videoyu meclise gösterdi. Yeni yapılan yollar çukur içerisinde" dedi.

"Bir insan yaşadığı kentte belediye başkanından ne ister?"

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir’in altyapı ve çevre sorunlarına dikkati çekerek sert eleştirilerde bulundu. Çölmekçi, "İzmir gibi yıldız bir kentte altyapı yetersiz, yollar asfaltsız. Alt yapı o kadar kötü ki, her gün oto tamirciler sürekli araç alt takımlarıyla ilgili çalışmak zorunda kalıyor. Neden? İzmir berbat” dedi. Çölmekçi, “Bir insan yaşadığı kentte belediye başkanından ne ister?” diyerek İzmirli’nin bu noktada pek çok sorun yaşadığının da altını çizdi.

"Ne yapıyorsunuz siz? Ne için geldiniz?"

“İzmirli yolların düzgün olmasını ister, çukurlarda su birikintisi olmasın, çöpleri toplansın ister” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çölmekçi, “Çevre temizliği iyi olsun ister, kokmasın ister. Hava kirliliği olmasını ister. Yani ilk asıl görevleri belediyelerin. Su gelsin ister. İzmir'in körfezi kokuyor, havası kirli, suları akmıyor, lağımlar suya karışıyor, çukurlar var. Bunlar hiçbir beklenti karşılanmış değil o zaman belediyeler tarafından. Ne yapıyorsunuz siz? Ne için geldiniz?” diyerek tepki gösterdi.

