Stilex krem, iltihap, alerji ve kaşıntı giderici özelliklere sahip bir jel formunda cilt ürünüdür. Eczanelerde 30 gramlık tüplerde satılmaktadır.

Etken maddeleri:

Mepiramin Maleat

Lidokain Hidroklorür

Dekspantenol

Stilex Krem Ne İşe Yarar?

Stilex krem, cilde uygulandığında kısa sürede rahatlama sağlayarak özellikle yaz aylarında sık kullanılan ürünler arasında yer almaktadır.

Kullanım alanları şunlardır:

Böcek sokmaları

Güneş yanıkları

Ürtiker (kurdeşen)

Hafif yanıklar

Kaşıntı şikayetleri

Stilex Krem Nasıl Kullanılır?

Parmak ucuyla etkilenen bölgeye ince tabaka halinde sürülür.

Günde birkaç kez uygulanabilir.

7 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

Açık yaralara sürülmemelidir.

Göz ve ağız ile temasından kaçınılmalıdır.

💡 Kullanım öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanması tavsiye edilmektedir.

Stilex Krem Yan Etkileri

Stilex krem her ilaç ve cilt ürünü gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Olası yan etkiler:

Hafif kızarıklık ve kaşıntı

Halsizlik, yorgunluk

İştah kaybı

Baş ağrısı, baş dönmesi

Bulantı ve kusma

Nadiren nefes darlığı ve boğazda şişlik

⚠️ Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse doktora başvurulmalıdır.

Stilex Krem Fiyatı (2025)

Stilex krem reçetesiz olarak eczanelerde 92,01 TL fiyatla satılmaktadır.