Stilex krem, iltihap, alerji ve kaşıntı giderici özelliklere sahip bir jel formunda cilt ürünüdür. Eczanelerde 30 gramlık tüplerde satılmaktadır.

Etken maddeleri:

  • Mepiramin Maleat

  • Lidokain Hidroklorür

  • Dekspantenol

Stilex Krem Ne İşe Yarar?

Stilex krem, cilde uygulandığında kısa sürede rahatlama sağlayarak özellikle yaz aylarında sık kullanılan ürünler arasında yer almaktadır.

Kullanım alanları şunlardır:

  • Böcek sokmaları

  • Güneş yanıkları

  • Ürtiker (kurdeşen)

  • Hafif yanıklar

  • Kaşıntı şikayetleri

Stilex Krem Nasıl Kullanılır?

  • Parmak ucuyla etkilenen bölgeye ince tabaka halinde sürülür.

  • Günde birkaç kez uygulanabilir.

  • 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

  • Açık yaralara sürülmemelidir.

  • Göz ve ağız ile temasından kaçınılmalıdır.

💡 Kullanım öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanması tavsiye edilmektedir.

Stilex Krem Yan Etkileri

Stilex krem her ilaç ve cilt ürünü gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Olası yan etkiler:

  • Hafif kızarıklık ve kaşıntı

  • Halsizlik, yorgunluk

  • İştah kaybı

  • Baş ağrısı, baş dönmesi

  • Bulantı ve kusma

  • Nadiren nefes darlığı ve boğazda şişlik

⚠️ Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse doktora başvurulmalıdır.

Stilex Krem Fiyatı (2025)

Stilex krem reçetesiz olarak eczanelerde 92,01 TL fiyatla satılmaktadır.

