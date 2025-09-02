Stilex krem, iltihap, alerji ve kaşıntı giderici özelliklere sahip bir jel formunda cilt ürünüdür. Eczanelerde 30 gramlık tüplerde satılmaktadır.
Etken maddeleri:
-
Mepiramin Maleat
-
Lidokain Hidroklorür
-
Dekspantenol
Stilex Krem Ne İşe Yarar?
Stilex krem, cilde uygulandığında kısa sürede rahatlama sağlayarak özellikle yaz aylarında sık kullanılan ürünler arasında yer almaktadır.
Kullanım alanları şunlardır:
-
Böcek sokmaları
-
Güneş yanıkları
-
Ürtiker (kurdeşen)
-
Hafif yanıklar
-
Kaşıntı şikayetleri
Stilex Krem Nasıl Kullanılır?
-
Parmak ucuyla etkilenen bölgeye ince tabaka halinde sürülür.
-
Günde birkaç kez uygulanabilir.
-
7 günden uzun süre kullanılmamalıdır.
-
Açık yaralara sürülmemelidir.
-
Göz ve ağız ile temasından kaçınılmalıdır.
💡 Kullanım öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanması tavsiye edilmektedir.
Stilex Krem Yan Etkileri
Stilex krem her ilaç ve cilt ürünü gibi bazı yan etkilere neden olabilir.
Olası yan etkiler:
-
Hafif kızarıklık ve kaşıntı
-
Halsizlik, yorgunluk
-
İştah kaybı
-
Baş ağrısı, baş dönmesi
-
Bulantı ve kusma
-
Nadiren nefes darlığı ve boğazda şişlik
⚠️ Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse doktora başvurulmalıdır.
Stilex Krem Fiyatı (2025)
Stilex krem reçetesiz olarak eczanelerde 92,01 TL fiyatla satılmaktadır.