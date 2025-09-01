Kalp krizi sonrası en sık kullanılan ilaçlardan biri olan beta-blokerler, tıp dünyasında yeniden tartışma konusu oldu. Avrupa’da gerçekleştirilen ve on binlerce hastayı kapsayan iki geniş çaplı klinik çalışmanın sonuçlarına göre, bu ilaçlar her hasta için aynı düzeyde fayda sağlamıyor.

Norveç ve Danimarka’da yürütülen BETAMI-DANBLOCK araştırması, kalp kası fonksiyonu azalmış hastalarda beta-bloker kullanımının kalp krizi, kalp yetmezliği ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 15 oranında azalttığını gösterdi. Ancak İtalya ve İspanya merkezli REBOOT çalışmasında, kalp fonksiyonu normal seyreden hastalarda beta-blokerlerin ölüm, tekrar kalp krizi ya da hastaneye yatış riskini düşürmediği belirlendi.

Dahası, REBOOT çalışmasında kadın hastalar arasında dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı: Beta-bloker kullanan kadınlarda ölüm ve ciddi kardiyovasküler olay riskinin, kullanmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceği rapor edildi.

Uzmanlar, bu sonuçların “herkese aynı tedavi” yaklaşımının sorgulanmasına yol açtığını belirtiyor. Beta-blokerlerin faydasının özellikle kalp kası fonksiyonu zayıflamış hastalarda belirgin olduğunu, ancak fonksiyonu normal seyredenlerde etkinliğin tartışmalı hale geldiğini ifade ediyor.

Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde sunulan bulgular, kalp krizi sonrası tedavi protokollerinin hastanın kalp fonksiyonuna, yaşına ve cinsiyetine göre kişiselleştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.