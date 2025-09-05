Johnny Sins kimdir?

Asıl adı Steven Wolfe olan Johnny Sins, 31 Aralık 1978’de Pittsburgh, Pennsylvania’da doğdu. 1,83 metre boyundaki Wolfe, İrlanda kökenli bir Amerikalı. Gençliğinde inşaat sektöründe çalışan Wolfe, 2006’da yetişkin film sektörüne adım attı.

2017’de meslektaşı Kissa Sins ile SinsTV adlı YouTube kanalını kurarak farklı içerik türlerinde de aktif hale geldi. Burada fitness, sağlık ve yaşam tarzı üzerine videolar paylaşıyor.

Kariyeri ve ödülleri

Johnny Sins, 2006’dan itibaren Brazzers, Naughty America ve Digital Playground gibi büyük stüdyolarla çalıştı. 2.000’den fazla yapımda rol aldı.

2013’te AVN “En İyi Romantik Film” ödülünü kazandı.

2016’da XBIZ “En İyi Sahne” ödülünü aldı.

2017 ve 2018’de AVN tarafından “En Popüler Erkek Oyuncu” seçildi.

2025 itibarıyla YouTube’da 1,2 milyon abonesi bulunuyor. Net servetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ölüm iddiaları nereden çıktı?

Johnny Sins’in öldüğüne dair söylentiler ilk kez 2013 ve 2014’te sosyal medyada ortaya atıldı ancak her defasında asılsız çıktı. Wolfe, “Hâlâ hayattayım” açıklamalarıyla bu iddiaları yalanladı.

2025 Temmuz’unda benzer iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak Wolfe’un Instagram ve YouTube paylaşımları ile yaptığı röportajlar, hayatta olduğunu gösteriyor.