İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası Türkiye’de hızla yayılan boykot hareketi, özellikle temizlik ürünlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşlar, boykot listesinde yer alan markalardan uzak durarak yerli üreticilere yönelmeye başladı.

Boykot olmayan deterjan markaları

Türkiye’de üretilen ve boykot listelerinde yer almayan başlıca markalar şunlar:

Peros – 2005’te Adana’da kuruldu, geniş deterjan ve yumuşatıcı çeşitleri bulunuyor.

ABC – 1972’de yerli sermaye ile kuruldu, Başer Kimya çatısı altında üretim yapıyor.

Kalyon – Çamaşır, bulaşık ve kişisel bakım ürünleriyle biliniyor.

Bingo – Hayat Kimya bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Boron – Eti Maden tarafından üretiliyor, doğal içerikleriyle öne çıkıyor.

Ersağ – 2006’da Denizli’de kuruldu, geniş ürün yelpazesi mevcut.

Borline – 2019’dan itibaren ev temizlik ürünleri üretiyor.

Desto – BİM marketlerine özel bulaşık deterjanı.

Çiçeğim – A101 marketleri için ABC tarafından üretiliyor.

Mintax – Şok marketlerine özel yerli marka.

Detax – Güleç Kimya tarafından üretiliyor.

Boykot edilen deterjan markaları

Uluslararası ortaklıkları ve İsrail ile iş birlikleri nedeniyle bazı markalar boykot listelerinde yer alıyor:

Rinso – Unilever çatısı altında, İsrail ile iş birliği gerekçesiyle boykot ediliyor.

Persil – Henkel grubuna ait, İsrail teknolojisine yatırımları nedeniyle boykot listesinde.

Perwoll – Henkel bünyesinde, İsrail’e verdiği destek açıklamaları sonrası boykot ediliyor.

Finish – Reckitt Benckiser üretimi, İsrail merkezli ortaklıkları nedeniyle boykot ediliyor.

Henkel – İsrail İnovasyon Otoritesi ile ticari iş birliği nedeniyle boykot kapsamında.