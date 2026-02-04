Son Mühür - Stephen Hawking, son dönemde kamuoyuna yansıyan Jeffrey Epstein dosyalarındaki kayıtlar nedeniyle yeniden uluslararası gündeme taşındı. Mahkeme belgelerinde Hawking’in adının Epstein’ın özel adasını ziyaret edenler arasında yer alması sosyal medyada geniş tartışmalara yol açarken, söz konusu kayıtların bir suçlama değil yalnızca belge referansı niteliği taşıdığı özellikle vurgulanıyor.

2006 yılında düzenli olarak gitmiş

Paylaşılan belge ve görseller, Stephen Hawking’in 2006 yılında Jeffrey Epstein’ın adasında düzenlenen bilimsel bir konferansa katıldığını ortaya koyuyor. O dönemde Epstein’ın, bilim insanları ve entelektüelleri bir araya getiren toplantılar organize ettiği belirtilirken, Hawking’in ziyaretinin de bu etkinlik kapsamında gerçekleştiği ve akademik çevrelerdeki mesleki temasların doğal bir parçası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Resmi suçlama bulunmuyor

Mahkeme kayıtlarında adı geçmesine rağmen Stephen Hawking hakkında herhangi bir resmi suçlama, dava ya da cezai işlem bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür dosyalarda isim yer almasının doğrudan suçlama anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Hawking de Jeffrey Epstein skandalı kapsamında adı geçen pek çok tanınmış ve etkili kişi gibi yalnızca bu belgelerde geçen isimler arasında yer aldı.

Gelen tepkiler

Stephen Hawking’in adının Jeffrey Epstein süreciyle anılması sonrası sosyal medyada ve bilim camiasında iki farklı yaklaşım ortaya çıktı. Bazı çevreler yalnızca aynı etkinlikte yer almayı bile kabul edilemez bulurken, diğerleri Hawking’in tamamen akademik ve profesyonel bir çerçevede bulunduğunu savunuyor. Uzmanlar ise bu tür temasların bilim dünyasının itibarını zedeleyebileceğini, ancak somut suçlamalar olmadan konunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sıradan bir akademik buluşma mı?

Stephen Hawking, evrenin temel yasalarına dair çığır açan çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanıydı ve 2018 yılında yaşamını yitirdi. Adadaki ziyaretinin ise akademik kariyeri kapsamındaki rutin bilimsel etkinliklerden biri olduğu değerlendiriliyor.