Edinilen bilgilere göre Sude Solak, 27 Aralık 2025 günü evinden kısa süreliğine dışarı çıkacağını söyleyerek ayrıldı.

Ancak genç kız o günden sonra eve geri dönmedi. Kızlarından uzun süre haber alamayan aile, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından güvenlik güçleri, Sude Solak’ın bulunması için çalışma başlattı.

Aile günlerdir iyi haber bekliyor

Aradan geçen haftalara rağmen genç kızdan herhangi bir iz bulunamazken, Solak ailesi umutla gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Anne Selcan Solak, kızının daha önce de birkaç kez evden ayrıldığını ancak bu kadar uzun süre kaybolmadığını belirterek endişelerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

“Daha önce de kaybolmuştu ama bu kez çok uzun sürdü”

Kızının geçmişte kısa süreli kayıplar yaşadığını anlatan Selcan Solak, şunları söyledi: “Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu.

İlkinde iki günde, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra bulunmuştu. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler ve Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzadı. Hayatından endişe ediyorum.”

“Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım”

Kızına ulaşamamanın kendisini tarifsiz bir korkuya sürüklediğini dile getiren anne Solak, “Hiçbir şey anlatmıyor, ağzından tek kelime alamıyoruz. Bu sefer çok uzun sürdü.

Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Kızımızı çok özledik. Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için” diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

“Kıyafetlerine bakarak uyuyorum”

Geceleri uyuyamadığını söyleyen anne, kızının yokluğunda yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: “Ben geceleri kıyafetlerine baka baka uyuyorum.

Her gece bir tişörtünü alıp kızıma sarılır gibi yatıyorum. Yanımdaymış gibi kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Başı belada mı, birileri bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Ne olur bir ipucu gelsin, sağ salim bulunsun.”

Anneden yürek burkan çağrı: “Bir mesaj yeter”

Acılı anne Selcan Solak, hem kızına hem de onu görenlere çağrıda bulundu: “Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik.

Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim’ desin. Bir aydan fazladır neredesin bilmiyorum. Yurtta mı, sokakta mı, parkta mı kaldın bilmiyorum. Geceleri uyuyamıyoruz.

Kimin yanındaysa Allah vicdan versin. Ne olur bize bir haber göndersinler, polise bilgi versinler. Güzel bir haber duymak istiyoruz.”