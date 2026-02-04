Son Mühür - Feyza Altun, 7 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladığı kuzeniyle ilgili açtığı davaya dair bir paylaşım yaptı. Altun, yargılama sürecinin ardından kendisini ölümle tehdit eden iki kişinin “tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Kararı sosyal medya üzerinden duyuran Feyza Altun, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"7 – 12 yaş aralığımda bana cinsel istismarda bulunan, yıllar sonra bunu ifşa ettim diye beni öldürmekle tehdit eden teyzemin oğlu N.Ç. ve fiiline iştirak eden Ö.F.Ç. bugün tehditten dolayı 1 yıl, 8 ay hapis cezası aldı. Geç oldu ama adalet yerini buldu."

''Sen zaten Allah katında ölüsün''

"Bu süreçte olayları adı gibi bilen sümsük akrabalar kafalarını kuma gömdü. Kimi görmezden geldi, kimi beni suçladı, kimi köstek olmaya kalktı. Aslanlar gibi yanımda duran tek gerçek akrabam Hüseyin Arslanol oldu. Delikanlı, namuslu adam. Sana burada herkesin önünde bir kez daha teşekkür ederim. Bazen tek bir akraba bir sülaleye bedel oluyor. Bana, sesimi ilk duyduğunda ‘Silah vereyim, vur beni’ demiştin. Ben seni silahla öldürmeyeceğimi o zaman da söylemiştim. Seni rezil etmediysem, bugün bir kızın olduğu ve kızını tecavüzcü bir babanın gölgesinde yaşatmak istemediğimdendi. Sen zaten Allah katında ölüsün. Azabın ben olacağım, bunu sakın unutma."

"Anneme söyledim inanmadı''

"Anneme söyledim inanmadı, yengeme söyledim 'Sus, Allah affetsin' dedi. Dayıma söyledim 'Siz ne yaşadınız?' dedi. 7 yaşındaydım, ne yaşamış olabilirim? Babama söyleyemedim, öldürür katil olur diye korktum. Kuzenlerime söyledim; biri 'Bana da yaptı' dedi, polise gelince 'Bilmiyorum' dedi. Yıllarca kendimde kusur aradım. 87 doğumluyum. Fark ettiğimde 12 yaşındaydım, sene 1999’du. Kapıdan kovdum geldiğinde. 'Bir daha gelirsen seni öldürürüm' dedim, gıkını çıkaramadan defolup gitti. Tam 27 sene sonra gelen bir zafer bu. Ben kazandım."

Feyza Altun, ardından 7 yaşına ait çocukluk fotoğrafını paylaşarak gönderisine şu notu ekledi:

"7 yaşındayken ben… Seni seviyorum Feyza. Seni herkesten koruyacağım ve sana haksızlık eden herkese tek tek hesap soracağım."