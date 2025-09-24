Son Mühür/ Beste Temel - Stanford Üniversitesi’nin 2024 yılı verilerine göre hazırlanan ve Elsevier veri tabanında yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) toplam 42 akademisyen yer aldı. Akademisyenler, hem “Kariyer Boyu Etki” hem de “Yıllık Etki” kategorilerinde bilime katkılarıyla öne çıktı.

DEÜ’den iki kategoride yükseliş

Scopus verileri temel alınarak hazırlanan listede bilim insanları; “Standardize Atıflar”, “H-İndeks”, “Hm-İndeks”, “C-Skor” ve “Yazar Sırasına Bağlı Atıf” gibi kriterlerle değerlendirildi.

Yıllık Etki kategorisinde DEÜ, Türkiye’den sıralamaya giren 1564 akademisyen arasında 20 isimle 15. sırada yer aldı.

Kariyer Boyu Etki kategorisinde ise 1308 akademisyen arasından 22 isimle 12. sıraya yükseldi.

Kariyer boyu etki kategorisinde yer alan akademisyenler

Tıp, mühendislik, fen ve eğitim bilimleri alanlarından 22 DEÜ akademisyeni listede yer aldı:

Prof. Dr. İbrahim Emre Bora, Prof. Dr. Erol Başar, Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, Prof. Dr. Yücel Birol, Prof. Dr. Fikret Kargı, Prof. Dr. Delia Teresa Sponza, Araş. Gör. Ahmet Gökay Korkmaz, Prof. Dr. Halit Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa Odabaşı, Prof. Dr. Serdar Aydın, Prof. Dr. Yoldaş Seki, Prof. Dr. İlgi Karapınar, Prof. Dr. Burak Felekoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Tavman, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Prof. Dr. Onur Sayman, Prof. Dr. Hasan Selim, Prof. Dr. Uğur Çam, Prof. Dr. Derya Birant, Prof. Dr. Leman Tarhan, Prof. Dr. Yunus Doğan ve Prof. Dr. Can Özgür Çolpan.

Yıllık etki kategorisinde yer alan akademisyenler

2024 yılına göre 20 DEÜ akademisyeni “Yıllık Etki” listesinde yer aldı:

Prof. Dr. İbrahim Emre Bora, Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, Prof. Dr. Erol Başar, Prof. Dr. Halit Yazıcı, Prof. Dr. Yücel Birol, Prof. Dr. Serdar Aydın, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Prof. Dr. Derya Birant, Prof. Dr. Yoldaş Seki, Prof. Dr. Fikret Kargı, Araş. Gör. Ahmet Gökay Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. İsmail Hakkı Tavman, Prof. Dr. Şermin Genç, Doç. Dr. Fehmi Burçin Özsoydan, Prof. Dr. İlgi Karapınar, Prof. Dr. Hasan Selim, Prof. Dr. Can Özgür Çolpan, Prof. Dr. Delia Teresa Sponza ve Öğr. Gör. Muhammet Damar.

Rektör Yılmaz: “Vizyonumuzun somut göstergesi”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, elde edilen başarıya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilim insanlarımızın uluslararası görünürlüğü ve akademik başarıları, araştırma üniversitemizin vizyonunun somut bir göstergesidir. Dünyanın en etkin bilim insanları listesinde yer alan 42 akademisyenimizin çoğunluğunun üniversitemizde yetişmiş olması ayrıca gurur vericidir. Kıdemli hocalarımızın yanında genç akademisyenlerimizin de listede yer alması, üniversitemizin geleceğe dönük araştırma gücünü pekiştirmektedir.”