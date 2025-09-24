Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nde görev yapan memurlar, aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle bugün bir kez daha bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Konak Belediye Binası önünde bir araya gelen belediye çalışanları, haklarının gasp edildiğini belirterek yetkililere seslendi.

ŞUBE BAŞKANI ŞART KOŞTU

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, geriye dönük tüm alacakların ödenmesi halinde şube başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. Bekar, “Bugün kamuoyunun önünde Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu şube başkanlığından istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Yeter ki siz emekçiler mağdur olmayın” dedi.

Memurlar, yıllardır hak ettikleri sosyal denge tazminatları ve arazi tazminatlarının yanı sıra icra kesintileri ve nafaka ödemelerinin de ödenmediğini belirtti. Bekar açıklamasında, “Sosyal denge tazminatı bir hak, arazi tazminatı alın terinin karşılığıdır. Hak gaspına izin vermeyeceğiz. Belediye yönetimine soruyoruz: Teklam panolarına, lüks araçlara, temsil ağırlama giderlerine para var da emekçinin alın terine yok mu?” ifadelerini kullandı.

Eylem sırasında Bekar, önümüzdeki sendika seçimleri öncesi bazı duyumlar aldığını da paylaştı. Bu duyumlara göre idare, şube başkanlığını kendisine yakın bir isimle doldurmak amacıyla çalışanların alacaklarını ödemeyebilir. Bekar, tüm bu iddialara rağmen çalışanların mağduriyet yaşamaması için alacakların tamamının derhal ödenmesini talep etti.

Bekar ve çalışanlar, belediye yönetimine çağrıda bulunarak alacakların ödenmesi için somut adım atılmasını istedi.