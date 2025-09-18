Son Mühür - Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli için yeni yılın ilk maaş zammı büyük önem taşıyor. Temmuz 2025’te yüzde 16,67 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi gözlerini 2026 Ocak ayında yapılacak yeni düzenlemeye çevirmiş durumda. TÜİK verileri ve ekonomi yönetiminin öngörüleri doğrultusunda maaş artışıyla ilgili dört farklı senaryo gündeme geldi.

TÜİK verileri

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında ise yüzde 2,04 olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,95’e yükseldi. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendiği için açıklanan her yeni veri, Ocak ayında yapılacak zamma dair önemli sinyaller veriyor. Kalan dört aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşmiş olacak.

Enflasyon beklentisi

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 25 ile 29 aralığında açıkladı. Bu tahminlere göre, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında değişebilecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak yer alırken, bu senaryoda zam oranı yüzde 10,14 seviyesine ulaşıyor. Öte yandan, Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,86 olarak belirlendi. Bu durumda emeklilere ocak ayında yüzde 11,3 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Yapılan hesaplamalara göre, ocak ayında emekli maaşlarının yeni seviyeleri şu şekilde öngörülüyor: 16.881 TL maaş → 18.086 TL – 18.788 TL

20.000 TL maaş → 21.428 TL – 22.260 TL

25.000 TL maaş → 26.785 TL – 27.825 TL

30.000 TL maaş → 32.142 TL – 33.390 TL

40.000 TL maaş → 42.856 TL – 44.520 TL Yeniden belirlenecek Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileycek. Kesin oranlar ise yılın son dört ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Ekonomi uzmanları, yıl sonu rakamlarına göre emeklilerin yüzde 7 ile 11 arasında bir zam almasını öngörüyor.