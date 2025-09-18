Okullarda, özellikle 'kaynak kitap' adı altında velilere yapılan zorunlu kitap satışları, hem tüketici hakları ihlali hem de psikolojik baskı (mobbing) kapsamında değerlendiriliyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bu durumun hukuki sonuçları olabileceği konusunda velileri bilgilendirirken, okul yönetimleri ve öğretmenleri de uyardı. Gündüz, velilerin ödedikleri bedelleri geri alabileceklerini, okulların ise ciddi para cezalarıyla yüzleşebileceğini belirtti.

Zorla satışlar velilere ciddi bir mali yük getiriyor

Gündüz, zorunlu kitap satışlarının yalnızca özel okullarla sınırlı kalmadığını, devlet okullarında da yaygınlaştığını ifade etti. "Öğretmenlerimizin hatırını kırmamak için alınan kitaplar, artık veliler için büyük bir maddi yük oluşturuyor" diyen Gündüz, bu tür uygulamaların tüketici haklarına aykırı olduğunu ve hukuki bir suç teşkil ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) web sitesinde bu konuda açık hükümlerin bulunduğunu belirten Gündüz, bakanlığın izni olmaksızın öğrencilere ek kitap dayatılamayacağını ve velilerden ek kitap için para talep edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca, okul sözleşmelerinde yer alan bu tür zorunlu kitap maddelerinin yasal olarak geçersiz ve haksız şartlar olduğunu sözlerine ekledi.

Hukuki süreç ve hak arama yolları

Neşet Gündüz, zorla kitap satışı yapan okulların ve öğretmenlerin cezai sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, bu durumun Türk Ceza Kanunu'na göre mobbing kapsamına girdiğini ve hukuki yaptırımları olduğunu ifade etti. Gündüz, "Velilere psikolojik baskı uygulanamaz. Bu durum, olayın boyutuna göre ağır para cezalarına ve hatta okul hakkında başlatılacak incelemelere kadar uzanabilir" dedi.

Velilere haklarını aramaları konusunda yol gösteren Gündüz, tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yaparak ödedikleri parayı geri alabileceklerini belirtti. İlçe veya il hakem heyetine yapılan başvurular sonucunda binlerce liralık kitap bedellerinin iade edilebileceğini söyleyen Gündüz, ayrıca eğitim müdürlüğüne yapılacak şikayetlerin okullara asgari ücretin 10 katı kadar para cezası getirebileceğini ve hatta çalışma izinlerinin iptaline yol açabileceğini ifade etti. Gündüz son olarak, Borçlar Kanunu'na göre velilerin adliyeye giderek harç ödemeden maddi ve manevi tazminat davası açabileceklerini de ekledi ve bu yasal yolun caydırıcılık açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Okul yönetimlerini bu uygulamalardan vazgeçmeye davet eden Gündüz, günümüzde internet üzerinden ücretsiz kaynaklara kolayca erişilebildiğini ve gerekli kitapların zaten MEB tarafından ücretsiz olarak sağlandığını hatırlattı.