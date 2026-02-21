Son Mühür- Rekabet Kurumu’nun çevrim içi müzik platformu Spotify hakkında yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir rapor hazırlandı.

İstanbul’daki şirket ofisinde inceleme yapmak isteyen denetmenlerin içeri alınmadığı ve bilgi paylaşımından kaçınıldığı belirtilirken, platform hakkında 2024 yılı cirosu üzerinden idari yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.

Denetmenler ofise alınmadı

Rekabet Kurulu heyeti, rapora göre olay günü saat 11.25’te şirketin İstanbul ofisine ulaştı ve beş Türk yetkiliyle görüşme talebinde bulundu.

Ancak gün boyunca süren girişimlere rağmen yetkililere ulaşılamadığı ve talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlanamadığı kaydedildi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından incelemenin gerçekleştirilemediği tutanak altına alındı.

“Engelleme” gerekçesiyle ceza kararı

Kapıların açılmaması ve incelemenin yapılamaması üzerine Rekabet Kurulu, süreci “yerinde incelemenin engellenmesi” olarak değerlendirerek oy birliğiyle yaptırım kararı aldı.

Karara göre: Spotify’a 2024 yılı toplam cirosunun binde 5’i oranında idari para cezası uygulanacak, incelemenin geciktiği her gün için cironun on binde 5’i oranında ek ceza kesilecek.

Sanatçılar arasında ayrımcılık iddiası

Kurulun yürüttüğü ön araştırmada platformun sanatçılar ve içerik üreticileri arasında eşit olmayan uygulamalara gittiği iddiaları da yer aldı.

Raporda, bazı sanatçıların algoritma ve görünürlük avantajlarıyla öne çıkarıldığı, diğerlerinin ise geri planda bırakıldığı öne sürülerek bu durumun müzik piyasasında rekabet dengesini bozabileceği ifade edildi.

Telif dağılımı ve fiyatlama stratejileri mercek altında

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de telif ücretleri oldu. Spotify’ın telif dağılımını etkileyen fiyatlama politikalarıyla piyasadaki yerli platformlar ve diğer rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia edildi.