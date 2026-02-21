Dolandırıcılar, dönemsel hassasiyetleri kullanarak farklı yöntemler geliştiriyor. Ramazan ayında gönderilen sahte rezervasyon mesajlarıyla vatandaşlara ulaşan şüpheliler, mesaj içinde yer alan bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına erişim sağlamayı hedefliyor.

Uzmanlara göre bu linklere tıklanması durumunda kişisel veriler, banka bilgileri ve özel hesaplara ait bilgiler ele geçirilebiliyor.

Dolandırıcıların özellikle iftar saatine yakın zamanlarda iletişime geçerek mağdurlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

“Güven duygusu istismar ediliyor”

Avukat Esra Betül Türkalp, Ramazan ayının manevi atmosferinin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşmanın yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Türkalp, ekonomik olarak hassas gruplar ve öğrencilerin uygun fiyatlı iftar menüsü vaatleriyle hedef alınabildiğini söyledi.

Dolandırıcılık suçunun, hileli davranışlarla bir kişinin aldatılarak zarara uğratılması ve failin menfaat sağlaması şeklinde tanımlandığını vurgulayan Türkalp, bu tür olaylarda mağdurun güven duygusunun istismar edildiğine dikkat çekti.

Sahte kampanyalara karşı dikkat

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sahte kampanyalar düzenlediğini belirten Türkalp, bazı durumlarda gerçek işletmelerin taklit edilerek ödeme alındığını ancak ortada herhangi bir rezervasyon veya hizmet bulunmadığını ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

Sosyal medyada görülen her kampanyaya güvenilmemeli,

İşletmenin fiziki varlığı ve iletişim bilgileri araştırılmalı,

Menü ve hizmet detayları net şekilde incelenmeli,

IBAN veya kişisel hesaplara ödeme yapılmamalı,

Kurumsal ve güvenilir ödeme yöntemleri tercih edilmeli,

Şüpheli durumlarda ödeme yapılmadan ilgili mercilere bildirimde bulunulmalı

Mağduriyet yaşayan kişilerin yazışma ve dekontları saklayarak savcılığa başvurması gerektiği hatırlatıldı.

Acele ettirme ve baskı yöntemleri kullanılıyor

Uzmanlar, dolandırıcıların “son kontenjan”, “sadece bugün geçerli” gibi ifadelerle vatandaşları hızlı karar vermeye zorladığını belirtiyor. Bu tür baskı unsurlarının dolandırıcılık girişimlerinde sıkça kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Vatandaşların cazip görünen tekliflere karşı araştırma yapmaları ve özellikle öğrencilerin bu tür kampanyalara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.