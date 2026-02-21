Son Mühür- Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın danışmanı Ergün Yolcu, bakanlıktan bilgi sızdırdığı yönündeki iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Yolcu, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

İddialara sosyal medyadan yanıt

Yerlikaya’nın görevden ayrılmasının ardından danışmanlık görevini bıraktığını ifade eden Yolcu, son dönemde kamuoyunda ve bazı siyasi çevreler tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü. Özellikle Ankara’daki gazetecilere bakanlık içinden bilgi aktardığı yönündeki iddiaların gündeme getirildiğini belirten Yolcu, bu suçlamaların herhangi bir belgeye ya da somut kanıta dayanmadığını savundu.

“32 yıldır devlete hizmet ediyorum”

Açıklamasında kamu görevindeki geçmişine de değinen Yolcu, 32 yıldır devlete bağlılıkla hizmet ettiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı’ndaki görev süresince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde yürütülen çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için çalıştığını kaydetti.

İddiaları “mesnetsiz” olarak nitelendirdi

İletişim profesörü ve danışmanı kimliğiyle meslek hayatında etik ilkeleri benimsediğini belirten Yolcu, hakkında yayımlanan haberlerde herhangi bir kaynak veya kanıt bulunmadığını ileri sürdü. Söz konusu iddiaları “iftira” ve “mesnetsiz” olarak tanımlayan Yolcu, devlet kurumlarının itibarı ile kişisel onurunu hedef aldığını savunduğu bu girişimlere karşı tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Kamuoyuna “dezenformasyona itibar etmeyin” çağrısı

Ramazan ayına da değinen Yolcu, kendisine yöneltilen suçlamaların kul hakkı anlamına geldiğini ifade ederek kamuoyunu kaynağı açık olmayan bilgilere karşı dikkatli olmaya davet etti. Sosyal medya ve internet ortamında yayılan doğrulanmamış içeriklerin dezenformasyonu büyüttüğünü belirten Yolcu, açıklamasının sonunda Nûr Sûresi’nin 11. ayetine yer vererek kendisine yönelik ithamları ortaya atanlara hakkını helal etmediğini bildirdi.