Enerji piyasasında doğal gaz dağıtım ve abonelik süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle abonelik işlemlerinin hızlandırılması ve tüketici haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında özellikle sosyal destek alan vatandaşlara yönelik muafiyetler ve ödeme kolaylıkları dikkat çekiyor.

Doğal gaz aboneliğinde yeni dönem

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle doğal gaz bağlantı, abonelik, sayaç işlemleri ve tüketici haklarına ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler getirildi.

Güvence bedeli muafiyeti

Düzenlemeye göre, 65 yaş üstü olup muhtaç aylığı alanlar ile düzenli sosyal yardım hakkı bulunan abonelerden 4 bin 135 lira tutarındaki güvence bedeli tahsil edilmeyecek.

Ayrıca ön ödemeli sayaç kullanan aboneler, ibadethaneler, cemevleri, kamu kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları da güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut aboneliğin sonlandırılarak aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik yapılması halinde muafiyet uygulanmayacak.

Bağlantı bedeli tek sefer alınacak

Yeni düzenleme kapsamında abone bağlantı bedeli yalnızca bir kez tahsil edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmış olması durumunda ikinci kez ücret talep edilemeyecek.

Servis hattı çalışmalarına başlanmaması halinde yapılan başvuru üzerine ödenen bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Bağlantı bedelinin tahsil edilmesinin ardından servis hattı imalatının kural olarak 30 gün içinde tamamlanması öngörülürken, tüketicinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

Abonelik bedeline taksit kolaylığı

Aboneler, bağlantı bedelini kredi kartıyla 6 aya kadar eşit taksitle ödeyebilecek. Bu taksitlendirmeden doğan finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

Güvence bedelinin de nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli ödenebilmesine imkan tanındı. Taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.

Cihaz değişiminde proje şartı kalktı

Yakıcı cihazın tipi, kapasitesi veya yerleşimi değişmediği sürece cihaz değişimlerinde proje tadilatı zorunluluğu kaldırıldı. Değişim işlemi, yetkili firmanın dolduracağı form ve dağıtım şirketi kontrolü sonrası gerçekleştirilecek.

İlk abonelik sözleşmeleri iç tesisat proje onayı sonrasında gerekli belgelerin sunulmasıyla yapılabilecek, sözleşmeler mesafeli yöntemle de kurulabilecek.

Gaz açma süreleri ve tesisat kontrolleri

Aynı adreste yeni abonelik yapılması halinde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde başlatılacak. Tesisatta eksiklik tespit edilmesi durumunda gerekli düzenlemelerin ardından yeniden kontrol sağlanarak en geç 4 iş günü içinde gaz verilecek.

Yetkili idareler tarafından hizmeti durdurulan adreslerde ise ilgili kurumun yazılı onayı olmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılamayacak.

Sayaç ve fatura uygulamalarında yeni kurallar

Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrol işlemleri yalnızca dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilmesi zorunlu olacak.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye ulaştırılacak, ödeme süresi ise hiçbir durumda 5 iş gününden kısa olmayacak. Sayaç okuma süresindeki değişiklikler nedeniyle oluşan tüketim tutarları belirli koşullarda taksitlendirilebilecek.

Borç ve kesme işlemlerine bildirim zorunluluğu

Doğal gaz borcunun son ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla tüketiciye bildirim yapılması gerekecek. Aynı uygulama, taksitlendirilmiş güvence bedelinin ödenmemesi durumunda da geçerli olacak.

Acil müdahale ve lisans yükümlülükleri

Düzenlemeyle dağıtım şirketlerine arızalara hızlı müdahale edebilecek acil müdahale organizasyonu kurma yükümlülüğü getirildi. Acil ihbar hatlarının en geç üçüncü çağrıda yanıt verecek şekilde yapılandırılması zorunlu olacak.

Şirketlerin faaliyet verilerini dijital ortamda saklaması, arşiv sistemleri oluşturması ve işletme binası kurması şartı da getirildi. Bu yükümlülüklerin 24 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Yeni düzenleme ayrıca doğrudan iletim hattına bağlı serbest tüketicilere gaz arzı sağlayan tesislerin belirli koşullar altında dağıtım bölgesi kapsamına alınmasına da imkan tanıyor. Yönetmelik hükümleri kurum başkanlığı tarafından yürütülecek.