İngiltere Kralı III. Charles, Avustralya ziyareti sırasında parlamentoda beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Bağımsız Senatör Lidia Thorpe’un sert sözleri salonda kısa süreli gerginliğe yol açarken, yaşananlar ülkede monarşi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Parlamentoda protesto gerginliği

Resmi ziyaret programı kapsamında Avustralya Parlamentosu’nda konuşma yapan III. Charles, başkent Canberra’da düzenlenen oturumda protestoyla karşılaştı. Konuşmasını tamamlayan kralın ardından söz alan bağımsız senatör Thorpe, İngiliz monarşisinin Avustralya üzerindeki meşruiyetini tanımadığını ifade etti.

Yerli hakları savunuculuğuyla bilinen Thorpe, ayağa kalkarak “Siz bizim kralımız değilsiniz, bu topraklar sizin değil” sözleriyle tepki gösterdi. Protesto sırasında salonda “Topraklarımızı geri verin” sloganlarının da yükseldiği aktarıldı.

Güvenlik müdahale etti

Yaşanan kısa süreli gerilimin ardından güvenlik görevlileri senatöre müdahale ederek salon dışına çıkardı. Olay sırasında III. Charles’ın tepkilere karşı soğukkanlılığını koruduğu ve programına planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Monarşi bağları yeniden tartışılıyor

Parlamentodaki protesto, Avustralya’da İngiliz monarşisi ile anayasal bağların sürdürülüp sürdürülmemesi yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkede cumhuriyet ilanı ve anayasal değişiklik konuları son yıllarda kamuoyunda sıkça gündeme gelirken, söz konusu olay uluslararası basında da geniş yer buldu.

Prens Andrew ve Epstein bağlantısıyla ilgili gelişmeler

Öte yandan III. Charles, daha önce kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. ABD’de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle gündeme gelen Andrew hakkındaki haberleri “derin endişeyle” karşıladığını belirten kral, sürecin yetkili makamlarca adil şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yetkililere tam destek verdiklerini ifade eden III. Charles, yargı sürecinin bağımsız biçimde işlemesi gerektiğini belirterek konuya ilişkin daha fazla yorum yapmayacağını kaydetmişti.

Veraset sırası tartışması

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İngiliz hükümetinin, Andrew’un tahtın veraset sırasındaki konumuna ilişkin yeni bir yasal düzenlemeyi değerlendirebileceği de öne sürülmüştü. Epstein ile bağlantıları nedeniyle kraliyet unvanları daha önce geri alınan Andrew hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında yürütülen süreç kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.