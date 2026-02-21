Son Mühür- Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde ilahi yorumlarıyla tartışma yaratan Celal Karatüre hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gürses, Karatüre’nin sahne performansını hem sanatsal hem de manevi açıdan eleştirdi.

Huşu beklentisi yerine sahne eleştirisi

Karatüre’nin seslendirdiği ilahilerde beklenen manevi atmosferin oluşmadığını savunan Gürses, performansın huşu duygusundan uzak bir görüntü sergilediğini ifade etti. İzlediği görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Gürses, sahne tarzının beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

“İlahilerin anlamı zayıflatıldı”

İlahilerin içerik ve sunum açısından yetersiz kaldığını öne süren Gürses, eserlerin manevi yönünün geri planda bırakıldığını savundu. Performansın müzikal açıdan da tatmin edici olmadığını belirten Gürses, repertuarın sınırlı ve tekrar eden bir yapıda olduğunu söyledi.

Sahne tavrı ve ses kullanımına tepki

Sahnedeki tavırlar ve kullanılan efektlere de değinen Gürses, performansı dinlerken rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ortaya konulan yorumun hem sanatsal hem de dini açıdan beklentileri karşılamadığını ileri süren Gürses, eleştirilerini bu yönde sürdürdü.