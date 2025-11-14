Spotify verileri de bu ilgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor: 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin günlük en çok dinlenen 200 şarkısı arasında, Ferdi Özbeğen, Nazan Öncel, Ahmet Kaya, Güllü, Mustafa Sandal ve Müslüm Gürses gibi sanatçılardan 2010 ve öncesine ait ortalama 50’den fazla ikonik şarkı bulunuyor. Üstelik bu efsanelerin dinleyici kitlesinin büyük kısmı genç kuşaklardan oluşuyor. Örneğin, Sezen Aksu dinleyicilerinin yüzde 59’u, Ajda Pekkan dinleyicilerinin yüzde 54’ü ve Cem Karaca dinleyicilerinin yüzde 55’i 24 yaşın altında. 2025 yılında Spotify’da en çok arananlar arasında Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Güllü, Duman ve Ceza gibi isimlerin yer alması, bu keşif tutkusunun artarak devam ettiğini gösteriyor.

İşte tam da bu artan nostalji ilgisini gören Spotify, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türk müziğinin efsanelerine saygı niteliği taşıyan yeni programı ICON Türkiye’yi başlattı. Spotify, 1960’lar ve öncesinden 2000’lere kadar Türk müziğine yön veren efsaneleri onurlandırmayı ve geçmişle bugünü buluşturmayı hedefleyen bu program kapsamında, her ay ülkenin müzik sahnesine hâlâ ilham vermeye devam eden unutulmaz isimleri ağırlayacak. ICON Türkiye çalma listesinin ilk kapağında Sezen Aksu yer alırken, lansman sürecinde Barış Manço, Orhan Gencebay, Şebnem Ferah ve Müslüm Gürses gibi ikonlaşmış sanatçılar, kendileriyle özdeşleşen sembollerle tasarlanmış özel illüstrasyonlarla onurlandırılıyor.

Sürekli güncellenecek

ICON Türkiye, her ay güncellenecek çalma listesi ve çalma listesi kapağının yanı sıra, dönemin müzikal ruhunu yansıtan pek çok özel çalma listesi, seçki ve editoryal içerikle sürekli olarak yenilenecek. Sanatçılara, dönemlere ve on yıllara özel hazırlanacak içeriklerin bir araya getirileceği ICON Türkiye özel hub’ı, müzikseverlere Türk müziğinin on yıllara yayılan hikâyesini keşfetme ve yeniden deneyimleme imkânı sunacak.