Spotify 2025’te rekor kıran isimler!

Son Mühür- Spotify’ın açıkladığı verilere göre 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkı, BLOK3 imzası taşıyan “SEVMEYİ DENEMEDİN” oldu. Yılın favorileri arasında ikinci sırada Semicenk’in “Sen Kaldın”, üçüncü sırada ise BLOK3 ve Ati242’nin “Keşke” parçası yer aldı.

Listede devam eden diğer çok dinlenen parçalar ise şöyle sıralandı:

Era7capone, Poizi ve SNOW – “SONBAHAR”

Dedublüman & Aleyna Tilki – “Sana Güvenmiyorum”

Bu yıl kadın sanatçıların dinlenme oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yerli kadın sanatçıların, 2021’den bu yana en çok dinlenenlerdeki sayısının %90’dan fazla arttığı belirtildi.

Spotify’ın kadın sanatçıları desteklemek amacıyla yürüttüğü ve bu yıl 4’üncü yılına ulaşan EQUAL programında 2025’in en çok dinlenen ismi Sezen Aksu oldu. Aksu’yu Gülşen, Hande Yener ve Ebru Gündeş takip ederken, Eylül ayı EQUAL elçisi manifest listenin beşinci basamağına yerleşti. manifest ayrıca yıl boyunca Spotify üzerinden sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında en çok paylaşılan sanatçı oldu.

Yılın albümleri, global istatistikler ve podcast zirvesi

Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen albümleri arasında zirve yine Ati242’nin Manifesto albümünde oldu. Pop sound’larının güçlendiği Top 10 listesinde ikinci sırada manifest’in manifestival albümü yer aldı. Onları BLOK3’ün OBSESIF albümü, Lvbel C5’in SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR çalışması ve Melike Şahin’in AKKOR albümü izledi.

Bu yılın albüm listesinde nostalji rüzgârı da esti. Yaşar’ın 90’ların efsane albümü Divane, Bengü’nün 2014 çıkışlı İkinci Hal albümü ve Kenan Doğulu’nun çok sayıda hit içeren Festival albümü yeniden en çok dinlenenler arasında yer aldı.

Globalde ise Bad Bunny, 2025’te 19,8 milyardan fazla dinlenmeyle dünyanın en çok dinlenen sanatçısı oldu. Geçen yılın birincisi Taylor Swift bu yıl ikinci sıraya düşerken, The Weeknd üçüncü, Drake dördüncü, Billie Eilish beşinci oldu.

Dünyada 2025’in en çok dinlenen şarkısı, Lady Gaga ve Bruno Mars’ın “Die With A Smile” parçası oldu. 1,7 milyarı aşan dinlemeyle zirvede yer alan şarkıyı Billie Eilish’in “BIRDS OF A FEATHER”, ROSÉ & Bruno Mars’ın “APT.” parçası, Alex Warren’dan “Ordinary” ve Bad Bunny’nin “DtMF” şarkısı takip etti.

Podcast kategorisinde ise 2025’in Türkiye’de en çok dinlenen programı Ortamlarda Satılacak Bilgi oldu. Kendine İyi Davran ve Hayalhanem ikinci ve üçüncü sıraya yerleşirken, Meksika Açmazı dördüncü, Merdiven Altı Terapi beşinci oldu.

Spotify, Türkiye’de 2025 yılı boyunca en çok dinlenen sanatçıları da sıraladı:

BLOK3

Ati242

Semicenk

Era7capone

Lvbel C5

UZI

Sezen Aksu

Poizi

Motive

AKDO

Gülşen

Yalın

Dedublüman

Hande Yener

SNOW

Ebru Gündeş

Ezhel

manifest