Son Mühür- Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, ekim ayında ikinci sarı kartların da VAR müdahalesine açılması yönündeki öneriyi değerlendirmeye almıştı. FIFA ise buna ek olarak, köşe vuruşlarında yaşanan hatalı kararların önlenmesi için yeni bir protokol hazırlığına başladı.

Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından önerilen sisteme göre, hakemlerin korner ve aut pozisyonlarında verdiği hatalı kararlar kısa süreli bir iletişimle düzeltilebilecek.

“Beş saniyelik kontrol yeterli”

Oyunun akışının bozulacağı yönündeki eleştirilere katılmayan Collina, köşe vuruşları için yapılacak hızlı bir VAR teyidinin yaklaşık beş saniye süreceğini ifade ediyor. Collina'ya göre bu uygulama, maçın temposunu olumsuz etkilemeden daha doğru karar verilmesini sağlayacak.

Yeni uygulamanın Dünya Kupası’nda kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin nihai karar, Ocak ayında gerçekleştirilecek IFAB toplantısında netleşecek.

VAR, üçüncü kez Dünya Kupası’nda

2016’dan bu yana uluslararası karşılaşmalarda kullanılan VAR teknolojisi, 2018 ve 2022’den sonra 2026 Dünya Kupası’nda da hakemlere üçüncü kez destek verecek. FIFA, sistemin kapsamını genişleterek dünya futbolunda daha yüksek hakem doğruluğu hedefliyor.