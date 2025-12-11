Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), spor sektöründe nitelikli yönetici yetiştirmek ve Türkiye’de profesyonel spor kültürünü güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir sertifika programı başlattı. Göztepe Spor Kulübü’nün desteklediği Spor Yöneticiliği Sertifika Programı, çevrim içi olarak düzenlenecek ve başvurular 30 Aralık 2025 tarihine kadar İEÜ web sitesi üzerinden alınacak.

Program; kulüp yönetimi, iletişim, pazarlama, taraftar etkileşimi ve spor ekonomisi gibi alanlarda uzmanlık kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler şubat ayında başlayacak ve toplam 9 modülden oluşacak: Modern Spor Ekonomisine Giriş, Spor Ekosistemi, İçeriden Yönetmek, Sporun Ekonomisi, Spor ve Medya, Sporda Mevzuat ve Yönetişim, Spor Teknolojisi ve Girişimcilik, Sporcu Kariyeri ve Marka Yönetimi, Taraftar 4.0.

Gerçek maç operasyonunun tüm aşamaları yerinde gözlemlenecek

Eğitimlerin sonunda katılımcılar, Göztepe’nin Süper Lig’de oynayacağı bir maçta saha ziyareti yaparak maç günü operasyonunu yerinde inceleyecek. Böylece edinilen teorik bilgilerin uygulanmasına yönelik önemli bir saha deneyimi sağlanacak.

Kasapoğlu: “İzmir Türk sporunun lokomotifidir”

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programın Türkiye’de sporun sürdürülebilir yapıya kavuşması için kritik önemde olduğunu söyledi. Sporun yalnızca saha içi performans ile değil; pazarlama, iletişim, sponsorluk ve kurumsal yönetimle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “İzmir, Türk spor tarihinde lokomotif bir şehirdir. Hem tesis hem sportif organizasyon anlamında İzmir’e büyük değer veriyoruz. Profesyonel spor yönetimi, sporun geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan biridir. Bu programın ülke sporuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Kasapoğlu, sertifika programının spor profesyonelleri için güçlü bir insan kaynağı oluşturacağını belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Özgener: “Sporun sürdürülebilir olması için iyi yönetilmesi şart”

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’de sporun kurumsal bir yapıya kavuşması için bu programın önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sporun artık ekonomik değer üreten büyük bir endüstri haline geldiğini belirten Özgener, şunları söyledi: “Kulüplerin güçlü bir gelecek kurabilmesi için etik değerlere sahip, çağdaş yönetim anlayışını benimseyen profesyonellere ihtiyaç var. Programı Türkiye genelinden katılımcılara açmak bizim için büyük memnuniyet. İzmir’in spor hafızası ve dinamizmi bu programı daha da değerli kılıyor.”

Özgener, programın spor yöneticiliğinde profesyonelleşme vizyonunu güçlendireceğini ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıracağını ifade etti.

Sepil: “İzmir’den başlayan bu eğitim hamlesi Türkiye’ye örnek olacak”

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün yalnızca sahada değil, sporun tüm alanlarında örnek olmayı hedeflediğini belirtti. Sertifika programını çok kıymetli bulduğunu söyleyen Sepil, şu açıklamayı yaptı: “İzmir spor tarihinde özel bir yere sahip. Göztepe bu şehrin hem hafızası hem geleceğe bakan yüzüdür. Bu programın İzmir’den doğması bizim için gurur verici. Spor yöneticiliği gibi kritik bir alanda, şehrimizin birikimini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız.”

Sepil, Göztepe’nin maç günü operasyonlarının katılımcılar tarafından yerinde gözlemlenecek olmasının programın en önemli artılarından biri olduğunu söyledi.

Abacıoğlu: “Pratik bilgi uygulamaya dönüşecek”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, programın akademik bilginin uygulamayla bütünleşmesini amaçladığını belirterek şöyle konuştu: “Mikro-yeterlilikler üzerine kurguladığımız bu programın spor kurumlarında profesyonelleşmeyi destekleyeceğine inanıyorum. Çevrim içi eğitimler; güncel örnekler ve pratik yaklaşımlarla bilginin doğrudan uygulamaya dönüşmesini sağlayacak.”