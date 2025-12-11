Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluşunun 50. yılı kapsamında hazırladığı etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisinde açılan “50. Yılda Tekstilde Yeni Vizyonlar – Jürili Ulusal Tekstil ve Lif Sanatı Sergisi”, fakültenin akademisyenleri ile davetli sanatçıları buluşturarak çağdaş tekstil sanatının yenilikçi yorumlarını izleyiciyle paylaştı.

Serginin açılışı; DEÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

70 eser, 50 yıllık sanat yolculuğunu günümüze taşıdı

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Serdar Aybek, fakültenin Türk sanat eğitimindeki öncü konumuna dikkat çekti: “Türkiye’nin fakülte statüsünde kurulan ilk güzel sanatlar fakültelerinden biri olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 50 yıllık serüveni boyunca tekstil ve lif sanatı alanında ulusal ve uluslararası ölçekte değerli katkılar sunmuştur. Bu sergide yer alan 63 sanatçıya ait 70 eser; malzeme, doku, biçim ve renk üzerinden kurulan özgün anlatımlarla fakültemizin sanat yolculuğunu çağdaş bir bakış açısıyla yansıtmaktadır.” Aybek, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a Güzel Sanatlar Fakültesine verdikleri destek için teşekkür etti. Sergi, 20 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Cengiz Çekil panelinde fakültenin hafızası anıldı

50. yıl kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik ise DEÜ Rektörlük Binası DESEM Bordo Salonda gerçekleştirilen Cengiz Çekil Paneli oldu. Etkinliğe; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Serdar Aybek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü DEÜ GSF Heykel Bölümü Başkanı Prof. Arzu Atıl üstlendi. Programda, DEÜ GSF Heykelcilik Bölümünün kurucusu olan Prof. Dr. Cengiz Çekil’in sanat yolculuğu ve fakülteye katkıları ele alındı. Panel sonunda konuşmacılara ve organizasyon ekibine teşekkür belgeleri verildi.