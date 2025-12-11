Son Mühür/Merve Turan - Uluslararasılaşma alanında yürüttüğü çalışmalarla Türk yükseköğretimine örnek olan Ege Üniversitesi, önemli bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK–MHESI Özbekistan Ortak Proje Çağrısı kapsamında üniversitenin üç projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Desteklenen projeler açıklandı

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ceylan Zafer’in Türkiye yürütücülüğünü üstlendiği “Hibrit Perovskit Tabanlı Fotokapasitörlerin Üretimi ve Enerji Verimliliklerinin Optimize Edilmesi” başlıklı proje çağrı kapsamında destek aldı. EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan’ın yürüttüğü “Lantanyum–Evropyum–Azot Ko-Dopantlı Karbon Kuantum Noktaları Kullanılarak Gerçek Zamanlı, Kâğıt Tabanlı ve Akıllı Telefon Destekli Uranyum Tespit Sensörünün Geliştirilmesi ve Optimizasyonu” projesi de desteklenen projeler arasında yer aldı.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Engin’in yürütücülüğünü yaptığı “Havuz İçi Kanal Sistemi (IPRS) ve Yüzer IPRS’nin Karşılaştırmalı Analizi: Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Verimlilik ve Etkinliğin Değerlendirilmesi” başlıklı proje de destek almaya hak kazandı.

“Gönül coğrafyamızla bilimsel iş birliğini güçlendiriyoruz”

Destek alan akademisyenleri tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 70 yıllık birikiminin Türk Dünyası ile buluşturulmasının önemine dikkat çekti: “Üniversitemizin üç projesi bu önemli çağrıda destek almaya hak kazandı. Bu projeler bilimsel kapasitemizin uluslararası düzeyde görünürlüğünü artıracak. Özbekistan’daki paydaş kurumlarla stratejik araştırma iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Gönül coğrafyamıza yaptığımız bilimsel açılım ile örnek uygulamalar hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Projesi kabul edilen hocalarımızı tebrik ediyorum.”