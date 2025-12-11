Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir’in önde gelen sağlıklı yaşam merkezi Mistral Carrera, Has Otomotiv’in ev sahipliğinde “Balance in Motion” temalı özel bir etkinlik düzenledi. Spor, hız, denge ve teknolojiyi bir araya getiren etkinlik, modern şehir insanına hem bedensel hem zihinsel yenilenme fırsatı sundu. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen etkinlik, İzmir’de farklı bir deneyim arayanları bir araya getirdi.

Showroom’da yoga, yollarda elektrikli sürüş deneyimi

Güne Has Otomotiv’in showroom alanında başlayan katılımcılar, burada yapılan özel yoga seansıyla haftanın stresini geride bıraktı. Otomotiv dünyasının endüstriyel atmosferi ile yoganın sakinliği birleşerek sıra dışı bir deneyim ortaya koydu.

Yaklaşık iki saat süren yoga çalışmasının ardından programın ikinci bölümüne geçildi. Katılımcılar, Mercedes-Benz’in son teknoloji elektrikli modelleriyle test sürüşü yaparak etkinliğin hareket ve teknoloji odaklı bölümünü deneyimledi. Has Otomotiv’den Mistral Carrera’ya uzanan transfer süreci, sessiz ve çevreci araçlarla tamamlandı.

Spa, masaj ve networking ile gün tamamlandı

Mistral Carrera’da devam eden programda davetliler spa ve masaj hizmetlerinden yararlanarak üç saatlik yenilenme molası verdi. Fiziksel ve zihinsel dinlenmenin ardından gün, “Flow by Mistral Carrera x Has Otomotiv” konsepti kapsamında düzenlenen networking buluşmasıyla sona erdi.

“Hayatın hızında dengeyi aradık”

Mistral Carrera Kurumsal İletişim Müdürü Peyvend Öksüz, etkinliğin ruhunu şu sözlerle özetledi: “Modern şehir hayatında dengeyi korumak en büyük ihtiyaçlardan biri. ‘Balance in Motion’, sadece spor veya test sürüşü organizasyonu değil; bütüncül bir iyi yaşam deneyimidir. Showroom’un mekaniğini yoganın dinginliğiyle, elektrikli araçların teknolojisini spa’nın sakinliğiyle buluşturduk. Katılımcıların memnuniyeti doğru bir sinerji yakaladığımızı gösteriyor.”