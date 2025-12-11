Son Mühür / Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, afet yönetimi kapasitesini güçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için KAR-KUT ekibini kurdu. Proje, afet anında koordineli müdahale gücü oluşturmanın yanı sıra risk azaltma çalışmalarını kurumsal bir yapı altında topluyor.

İlk etap eğitim tamamlandı

KAR-KUT gönüllüleri, AFAD tarafından verilen Kentsel Arama Kurtarma Temel Eğitimini başarıyla tamamladı. Ekip, ilerleyen süreçte AFAD eğitim takvimi doğrultusunda yangınla mücadele, navigasyon, harita–işaretleme, telsiz muhabere ve hafif seviye arama–kurtarma modüllerini de tamamlayacak. Eğitimlerin ardından akreditasyon başvurusu yapılacak.

Akreditasyon süreci tamamlandığında KAR-KUT, AFAD koordinasyonunda hem yurt içi hem yurt dışı görevlerde yer alabilecek yetkinliğe ulaşacak.

Fuar katılımı ve teknik incelemeler

KAR-KUT ekibi, İstanbul Afet Yönetim Fuarı’na katılarak afet teknolojileri, yeni ekipmanlar ve ulusal–uluslararası uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ekip üyeleri, kullanılan araç-gereçleri ve güncel yöntemleri inceleme fırsatı buldu.

“Dirençli Karabağlar” hedefi için çalışmalar sürüyor

Karabağlar Belediyesi, önümüzdeki dönemde KAR-KUT ve ilgili kurumların desteğiyle afet tatbikatları, mahalle buluşmaları ve eğitim programları düzenlemeye devam edecek. Sürekli güncellenen afet planları ve gönüllü katılımıyla ilçede kapsamlı bir dayanıklılık ağı kurulması hedefleniyor.

Başkan Kınay: “Güvenli ve dirençli bir Karabağlar için çalışıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KAR-KUT’un kent adına önemli bir güç olduğunu belirterek afet bilincinin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Kınay, “Güvenli ve dirençli bir Karabağlar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.