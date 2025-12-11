Türkiye’nin dördüncü, Ege Bölgesi’nin ise en büyük sağlık kompleksi olan İzmir Şehir Hastanesi, açılış tarihi olan 15 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 8 milyon kişiye hizmet vererek dikkatleri üzerine çekti. Yüksek teknolojiye sahip cihazları, geniş kapasitesi ve uzman kadrosuyla öne çıkan hastane, bölge ve uluslararası alanda sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olma konumunu pekiştiriyor.

İzmir nüfusunun iki katına eşdeğer hizmet kapasitesi

2 bin 60 yatak kapasitesine sahip olan İzmir Şehir Hastanesi, bünyesinde barındırdığı 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 450 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağı ile Ege’nin en büyük hastanesi olma unvanını taşıyor. Tesisin başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin kısa sürede ulaştığı hizmet hacmini paylaştı.

Prof. Dr. Gökalp, tek bir kişinin farklı branşlar için birden çok kez başvurusu dahil edildiğinde, "İzmir Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana 8 milyon civarında insana tedavi hizmeti sunmuştur. Bu sayı, neredeyse İzmir nüfusunun iki katına denk gelmektedir," ifadelerini kullandı. Hastanede bu süreçte yaklaşık 250 bin hastanın ameliyat edildiği belirtilirken, günlük olarak ortalama 500 hastaya anestezi verilerek işlem yapıldığı (300'ü ameliyat, diğerleri endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler) bilgisi verildi.

Uluslararası standartlarda donanım ve insan kaynağı

İzmir Şehir Hastanesi, yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, aynı zamanda sahip olduğu ileri teknoloji cihazlar ve özel merkezlerle de fark yaratıyor. Hastane bünyesinde; genel hastane, kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri hastaneleri gibi farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra; kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezi gibi özel birimler yer alıyor.

Prof. Dr. Gökalp, şehir hastanelerinin sağlık sistemine getirdiği yüksek standarda dikkat çekerek, tıbbi cihazların son teknoloji olduğunu ve dünyadaki birçok saygın hastanenin üzerindeki standartlarda hizmet sunduklarını belirtti. Gökalp, "Devletimiz bu hastaneyi sadece inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda 6 bini sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 bin kişilik insan kaynağını da istihdam ederek çok iyi bir operasyonel verimlilik sağlıyor" dedi.

Sınır ötesi şifa: Sağlık Turizminin yeni adresi

Hastanenin hizmet ağı, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen hastaların yanı sıra uluslararası alana da uzanıyor. Prof. Dr. Gökalp, yurtdışından gelen 250 kişinin hastanede tedavi görerek sağlıklarına kavuştuğunu aktardı.

Kardiyoloji polikliniğinde tedavi gören Veli Plan ve kalp nakli için sırada olan 60 yaşındaki Ahmet Yüksel gibi hastalar, hastanenin sunduğu ilgi ve kaliteli hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşların bu olumlu geri bildirimleri, tesisin hasta odaklı yaklaşımının başarısını ortaya koyuyor.