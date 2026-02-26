Juventus’u saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool veya Tottenham’dan biriyle eşleşecek. Son 16 turu kura çekimi ise 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 14.00’te yapılacak.

Bu sonucun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek son 16 turuna kalan Galatasaray Futbol Takımı’nı kutladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların elde edilen tur başarısını doğum günü olan Erdoğan’a armağan ettiği belirtildi. İtalya’nın Torino kentindeki Allianz Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibi soyunma odasında telefonla arayan Erdoğan, Okan Buruk ile görüşerek takımın başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Erdoğan, "Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullanırken, Okan Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size de doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." sözleriyle karşılık verdi.

''53 numarayla...''

Erdoğan, telefon görüşmesinde futbolcu Barış Alper Yılmaz’a da hitap ederek, "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.