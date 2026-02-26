2. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde yükselen Sanchez’in kafa vuruşunu kaleci Perin kurtardı.

10. dakikada Kenan Yıldız’ın uzun pasıyla ceza sahası sağında topla buluşan Conceiçao’nun ortasında Koopmeiners’in kafa denemesi üstten auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan korner sonrası ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Locatelli’nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız’ın sol kanattan yaptığı ortada kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao’nun vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

30. dakikada Thuram’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız’ın şutu Davinson Sanchez’e çarparak kaleye yöneldi ancak Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

37. dakikada Juventus penaltıdan golü buldu. Torreira’nın ceza sahası sol çaprazında Thuram’a yaptığı müdahale sonrası hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Juventus, 47. dakikada 10 kişi kaldı. Savunma oyuncusu Kelly, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Zeghrova’nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kalulu’nun yerden ortasında arka direkte boş kalan Gatti topu ağlara yollayarak skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Locatelli’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topu çeviren Gatti’nin pasında McKennie fileleri havalandırdı ve Juventus durumu 3-0’a getirdi.

İlk uzatma devresinin 105. dakikasında Barış Alper’in ceza sahası dışından verdiği harika pasla buluşan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-1’e getirdi. Toplam skor ise 6-5 oldu.

Galatasaray, 118. dakikada bir gol daha buldu. Singo’nun savunma arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz, topu filelere yollayarak skoru 3-2’ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadeleden avantajlı ayrılan taraf Galatasaray oldu. RAMS Park’taki ilk maçta rakibini 5-2 mağlup eden Okan Buruk’un öğrencileri, rövanşı kaybetse de toplamda 7-5’lik üstünlükle son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ise Avrupa kupalarına veda etti.

Muhtemel rakipler