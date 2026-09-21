21 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de üniversitelerin personel ihtiyaçlarına yönelik akademik ve sözleşmeli personel alım ilanları yer aldı. İlanlar arasında profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim elemanı kadrolarının yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonları da bulunuyor.

8 üniversite alım yapacak

Türk-Alman Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi farklı alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk-Alman Üniversitesi 11 akademik kadro açtı

Türk-Alman Üniversitesi, çeşitli fakülte ve anabilim dallarında öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Üniversitenin ilanında; :

Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Doktor öğretim üyesi

Hukuk Fakültesi: Profesör ve doktor öğretim üyesi

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Alman Dili ve Edebiyatı ile Kültür Bilimleri alanlarında doktor öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Tarsus Üniversitesi 10 farklı akademik birimlerde öğretim üyesi alımı yapacak

Tarsus Üniversitesi de farklı akademik birimlerde öğretim üyesi alımı ilanı yayımlayan üniversiteler arasında yer aldı. İlanda mühendislik, sağlık bilimleri ve meslek yüksekokullarındaki kadrolar yer aldı.

Açılan pozisyonlar şu şekilde:

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü: Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü: Doçent

Yönetim ve Organizasyon alanı: Doçent

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, yönetim ve organizasyon, resim, biyoloji, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, çocuk gelişimi ile gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi de profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında personel alımı gerçekleştirecek. Alımların yapılacağı alanlar arasında bankacılık ve sigortacılık, yabancı diller eğitimi, dış ticaret, kimya, mütercim ve tercümanlık, uluslararası ticaret, felsefe ve din bilimleri, İslam hukuku, yazılım mühendisliği, çocuk gelişimi ile gastronomi ve mutfak sanatları bulunuyor.

Batman Üniversitesi

Batman Üniversitesi;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İnşaat Mühendisliği Sanat Tarihi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Organik Tarım Uygulamalı Sosyoloji alanlarında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alım yapacak.

Batman Üniversitesi rektörlüğü, profesör ve doçent kadrolarının daimi statüde olduğunu bildirdi.

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı. Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programlarında toplam 5 araştırma görevlisi kadrosu açıldı.

İlanlarda adaylar için ALES-SAY puanının 70, YDS veya eşdeğer puanın ise 85 olması şartı yer aldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 77 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlanda yer alan kadrolar arasında 25 hemşire, 2 psikolog, 1 diyetisyen, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, ağız ve diş sağlığı teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri ve bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri gibi pozisyonlar bulunuyor.

Birçok pozisyon için 2024 KPSS’den en az 60 puan şartı yer aldı.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi de 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

İlanda ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar, patoloji laboratuvarı, anestezi ve tıbbi görüntüleme alanlarında sağlık teknikeri kadroları yer aldı.

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri

Başvuruların 21 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.

İlan kapsamında adayların 2024 KPSS puanlarının esas alınacağı, ön lisans kadroları için ise KPSS P93 puan türünün kullanılacağı bildirildi.

İlanlara nasıl başvurulacak?

21 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda üniversitelerin kendi kadro ve başvuru şartları bulunuyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili üniversitenin ilanlarını incelemeleri, gerekli puan ve mezuniyet şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.