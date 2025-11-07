Balıkesir’in Bandırma ilçesine 22 Ekim 2025 tarihinde gelen Spiridon 2 isimli gemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, gemiyle birlikte Türkiye’ye 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirildi. Ancak sevkiyat sürecinde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

Hayvan değişimi iddiası tahliyeyi durdurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin, Mindelo Adası’nda yaptığı seçimler sonucunda belirlenen hayvanların mevzuata uygun şekilde karantinaya alınarak küpelendiği bildirildi.

Ancak karantina sürecinde belirlenen yaklaşık 500 büyükbaş hayvanın yerine farklı hayvanların gemiye yüklendiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından, söz konusu sevkiyatın mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle gemideki hayvanların tahliyesine izin verilmedi.

Koku ve sinek sorunu bölge halkını harekete geçirdi

Yaklaşık 10 gün boyunca Bandırma Limanı’nda bekleyen Spiridon 2 gemisinden yayılan kötü koku ve sinek yoğunluğu, ilçe sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bandırma Çelebi Liman Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek sorunun ivedilikle çözülmesini talep etti.

Gemide 48 hayvan telef olduğu iddia edildi

Tahliye işlemlerinin gerçekleştirilememesi üzerine gemi, Bandırma 3 No’lu demir sahasına yönlendirildi. Burada uzun süre bekleyen gemideki olumsuz koşullar nedeniyle 48 damızlık hayvanın telef olduğu iddia edildi. Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olay hayvan hakları örgütlerinin de gündemine girdi.

8 Kasım’da sınırlı süreli yanaşma talebi

Son gelişmelere göre, Spiridon 2 gemisi 8 Kasım 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı’na 8 saatliğine yanaşma talebinde bulundu. Bu süre içinde hayvanlara 2 tır saman, 2 tır yem ve su takviyesi yapılacağı, masrafların gemi armatörü tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Belediyeden ek ilaçlama önlemi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gemiden yayılan kötü koku ve sinek istilasının çevreye etkisini azaltmak amacıyla Bandırma genelinde ilave ilaçlama çalışmaları başlattı. Öte yandan, sürecin hızlandırılması için hukuki girişimlerin sürdüğü ve yetkili kurumların denetimlerini artırdığı belirtildi.