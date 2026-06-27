Son MÜHÜR- İzmir’de sivrisinek ve vektörle mücadele dört mevsim kesintisiz sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iklim değişikliğinin etkisiyle değişen üreme döngülerine karşı kent genelindeki 254 bin üreme noktasında düzenli kontrol ve ilaçlama çalışması yürüttü. Bilimsel yöntemler, biyolojik larvasitler, drone teknolojisi ve amfibik araçların kullanıldığı çalışmalarla halk sağlığının korunması hedefleniyor.



En kritik aşama larvalarla ilgili



İzmir’de, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve kenelere karşı mücadele yılın her günü kesintisiz olarak devam ediyor. Yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümüne, 629 kilometrelik kıyı şeridine, Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay havzaları başta olmak üzere çok sayıda dere yatağına sahip kentte, vektörle mücadele çalışmaları yalnızca yaz aylarına sıkışan bir uygulama olmaktan çıkarılarak, bilimsel veriler ışığında planlanan sürekli bir halk sağlığı hizmeti olarak yürütülüyor. Uzmanlara göre sivrisineklerle mücadelede en kritik aşamayı ise erişkin sivrisineklerin değil, larvaların hedef alındığı mücadele oluşturuyor. Bu nedenle ekipler, kış ayları dahil olmak üzere üreme alanlarında düzenli tespit, kontrol ve biyolojik kökenli larvasit uygulamaları gerçekleştiriyor.





254 bin üreme noktası tek tek takip ediliyor

İzmir genelinde tespit edilen yaklaşık 254 bin üreme noktası, Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısına entegre edilerek düzenli olarak kontrol altında tutuluyor. Çöp konteynerlerinden rögarlara, yağmur suyu mazgallarından foseptiklere, süs havuzlarından inşaat alanlarına, metro hatlarından dere yataklarına kadar sivrisineklerin üreyebileceği tüm alanlar kayıt altına alınmış durumda. Bu kapsamda ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilen alanlar arasında 1200 kilometrelik açık yağmur suyu mazgal sistemi, 4 bin 483 kilometrelik kanalizasyon hattı, 115 bin 356 kanalizasyon bacası, 31 bin süs havuzu, 45 bin foseptik, 47 bin 800 PTT menholü, eski lastikler, bidonlar ve geçici su birikintileri, toplam uzunluğu 1220 kilometreyi bulan 346 dere yatağı bulunuyor.



Sulak alanlarda drone ve amfibik araçlarla mücadele

İzmir’in geniş sulak alanları da vektör mücadelesinin en önemli çalışma sahaları arasında yer alıyor. Özellikle Gediz Deltası’nın 149 kilometrekarelik alanı, Küçük Menderes Deltası’nın 136 kilometrekarelik bölümü ve Bakırçay Havzası’nın 30 kilometrekarelik sulak alanları özel ekipler tarafından düzenli olarak taranıyor. Ayrıca, İzmir Kuş Cenneti’nin 149 kilometrekarelik tescilli sulak alanı da özel çalışma programları kapsamında ilaçlanıyor. Teknolojik imkanların da etkin biçimde kullanıldığı çalışmalarda, 2025 yılında yalnızca bir drone ile gerçekleştirilen uygulamalara 2026 yılında dört yeni dron daha eklendi. Böylece dron sayısı beşe çıkarılırken, sulak alanlarda bugüne kadar toplam 135,3 hektarlık alanda ilaçlama gerçekleştirildi. Ayrıca iki amfibik araç da bataklık ve ulaşılması güç sulak alanlarda aktif olarak görev yapıyor.



Dev ekip sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vektörle mücadele çalışmalarında 373 personel, 85 hizmet aracı, 99 kombine ilaçlama cihazı, 2 amfibik araç ve 5 dron görev yapıyor. Kent genelindeki 1298 mahallede sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve kenelerin üreme alanları düzenli olarak denetleniyor ve tüm uygulamalar dijital sisteme işleniyor.

Tanımlanan tüm üreme alanları, kullanılan biyolojik ürünlerin kalıcılık sürelerine göre 14 ila 21 günlük periyotlarla ilaçlanıyor. Özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında çalışma sıklığı artırılarak müdahale aralıkları hava koşullarına bağlı olarak 14 günün altına düşürülüyor.



“Mücadelede başarı yazın değil, kışın başlıyor”

Yetkililer, kamuoyunda yaygın olan “sivrisineklerle mücadele sadece yaz aylarında yapılır” algısının aksine, mücadelenin asıl başarısının kış döneminden itibaren sürdürülen larva kontrol çalışmalarına bağlı olduğunu vurguluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yararlanarak kent genelindeki vektör mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.