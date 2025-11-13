AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bazı gazetelerin İstanbul Havalimanı açılışına ait bir kareyi Kocaeli’deki fabrika yangınıyla bağlantılı göstermek suretiyle haber yaptığını belirterek bu paylaşımları kınadı. Soylu, söz konusu görüntünün yanlış bağlamda kullanıldığını ve habercilik etiğine aykırı bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti.

Yolsuzluk iddialarını örtbas çabası olarak nitelendirdi

Soylu, açıklamasında, gazeteleri işbirliği içinde olduklarını iddia ettiği kişilerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlükleri örtbas etmekle suçladı; bu tür yayınların itibara zarar verme ve iftira amaçlı olduğunu savundu. İddiaların kendisiyle ilişkilendirilemeyecek kadar dayanaksız olduğunu belirtip, bu tür yorumların gerçek dışı senaryolar ürettiğini söyledi.

Hesap verme çağrısı ve sert uyarı

Milletvekili, kendisine ilişkin herhangi bir bağlantı kanıtlanmış olsaydı farklı bir muameleyle karşılaşabileceğini belirtti; delil bulunmadığı için yapılan suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi. Soylu, gazetecileri ve yayın organlarını iftira ile anılmakla suçlayarak bu yayınların hukuki ve ahlaki sonuçları olacağına dair uyarıda bulundu.