Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir hamle de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Ahmet Akın'dan geldi. Ahmet Akın, Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından paylaşım!

Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Ahmet Akın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Akın paylaşımında, "MHP Genel Merkezi’nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter’i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel’i ziyaret ettim.

Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.