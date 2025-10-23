Söylemezsem Olmaz programında bugün önemli bir sunucu değişikliği yaşandı. 23 Ekim itibarıyla Sinem Yıldız ve Arto programa veda etti. Yerlerine Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geldi; program bu ikiliyle sabah kuşağına taşındı. Arto ve Sinem Yıldız'ın ayrılığı için yapımcılar canlı yayında vedalaşıp teşekkürlerini sundu. Arto ayrılık sonrası sosyal medya hesabında, yaz sezonu için anlaşma yaptıklarını ve sezon bitince programdan ayrıldıklarını açıkladı. Her iki ismin de ayrılma nedeni sözleşmelerinin sona ermesi olarak belirtildi.

Söylemezsem Olmaz programında sunucu değişikliği

Sinem Yıldız’ın ayrılığında canlı yayında geçirdiği sağlık problemi etkili olabileceği konuşuluyor. Yıldız'ın şu anda sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlenmeye çekildiği paylaşıldı.

Söylemezsem Olmaz kadrosu Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan ile yenilendi. Arto ve Sinem Yıldız’ın vedası, hem sözleşme sürecinin sonlanması hem de yaşanan sağlık sorunuyla ilgili olabilir Program yeni sunucularla yayın hayatına devam ediyor.

Söylemezsem Olmaz hakkında

Söylemezsem Olmaz, hafta içi her sabah Beyaz TV’de ekrana geliyor ve Türkiye'de magazin gündemini belirleyen talk show ve yorum programları arasında yer alıyor. Program, canlı yayın formatıyla izleyicilere güncel magazin olaylarını, ünlülerin hayatlarını, sosyal medyadaki gelişmeleri ve kamuoyunu meşgul eden popüler tartışmaları aktarıyor. Moderatör masasında sık sık değişiklik yaşansa da program, magazin dünyasının nabzını tutmayı sürdürüyor.

Her sabah 08:45’te başlayan program, stüdyoda bulunan yorumcuların gündemdeki olaylar hakkındaki analizleri ve tartışmalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isimler, televizyon ve sosyal medyada yaşanan olaylar ve özel röportajlar, programın ana akışını oluşturuyor. İzleyiciler, programa WhatsApp hattı ve sosyal medya aracılığıyla direkt ulaşabiliyor; paylaştıkları gelişmeler programda tartışılıyor. Söylemezsem Olmaz, dinamik yapısıyla hem magazin hem de televizyon izleyicisinin ilgisini çekiyor.

Program geçtiğimiz dönemde farklı sunucularla ekrana geldi. Son yapılan değişikliklerle Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan, masada aktif olarak yer almaya başladı. Önceki dönemlerde Arto, Sinem Yıldız, Bircan Bali ve Ece Erken gibi isimler de programda uzun süre görev aldı. Stüdyoda her gün gündemdeki sıcak konu başlıkları, ünlülerin özel hayatlarından hukuki mücadelelere kadar birçok başlık, ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Formatta bolca canlı bağlantı, seyirci katkısı, özel konuk ve güncel içerikler yer alıyor. Tartışmalı dosyalar, şok gelişmeler ve dikkat çeken başlıklar canlı yayında masaya yatırılıyor. Güncel sosyal medya başlıkları, dizi ve sinema haberleri, ünlüler arası kavgalar ve ayrılıklar aktif şekilde değerlendirilip ekrana taşınıyor.

Yayın saatleri ve formatı ile sabah kuşağına dinamizm getiren Söylemezsem Olmaz, Türkiye'nin en uzun soluklu ve sevilen magazin programlarından biri olma özelliğini koruyor. Program Beyaz TV’nin sevilen yayınları arasında düzenli şekilde yer almaya devam ediyor..