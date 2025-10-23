Alişan’ın kayınvalidesi Birsen Özgan son yıllarda magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Özgan, özellikle damadı Alişan ve kızı Buse Varol ile olan yakın ilişkisi nedeniyle sosyal medyada dikkat çekiyor. Güzelliği ve genç görünümüyle sık sık övgü alıyor. Birsen Özgan’ın biyografisi merak edilen konulardan biri haline geldi.

Alişan'ın kaynanası Birsen Özgan kimdir?

Birsen Özgan, Alişan’ın eşi Buse Varol’un annesi olarak biliniyor. Kendisi, televizyon programlarında veya sosyal medyada çok genç ve enerjik görünüşüyle sık sık gündeme geliyor. Buse Varol’un annesini paylaşırken genellikle “annesi değil ablası gibi”, “çok güzel maşallah” gibi ifadelerle karşılaşıyor. Özgan’ın damadı Alişan ile olan bağı da oldukça güçlü; Alişan, bir televizyon programında kayınvalidesiyle olan diyaloğunda onu evlat gibi gördüğünü ve aralarında alma-verme dengesinin çok iyi olduğunu, hiçbir zaman ona yanlış bir cevap vermediğini ifade etti.

Buse Varol 2018 yılında Alişan’la evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Eşi ve annesiyle olan aile fotoğrafları takipçilerinin ilgisini çekiyor. Özgan, hem kızının hem de damadının sosyal medya paylaşımlarında aktif şekilde yer alıyor.

Birsen Özgan’ın yaşı tam olarak net olmamakla birlikte, magazin içeriklerinde genç gösterdiği sıkça vurgulanıyor. Resmi bir doğum tarihi belirtilmemiş olsa da basındaki bazı haberlerde genç kızlara taş çıkaracak bir görünümü olduğu dile getiriliyor. Özgan’ın memleketi ya da nereli olduğu ise kamuoyuna açık şekilde paylaşılmış bir bilgi değil.

Kısaca; Birsen Özgan Alişan’ın kayınvalidesi, güzelliği ve genç görünümüyle tanınıyor. Buse Varol’un annesi olan Özgan özel hayatında daha çok aile ilişkileriyle ön plana çıkıyor. Yaşı ve memleketi hakkında kesin bilgiler kamuya yansımadı; sosyal medyada ve magazin gündeminde neşeli, enerjik ve sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.