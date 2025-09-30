NTV’nin uzun süredir ABD’nin başkentinde görev yapan Washington temsilcisi Hüseyin Günay’ın, son günlerde gündeme yansıyan tartışmalı görüntülerinin ardından görevine son verildiği öğrenildi.

Günay, geçtiğimiz hafta ABD’de düzenlenen bir basın toplantısı sırasında, kamera arkası görüntülerine yansıyan sözleri nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olmuştu. Söz konusu diyaloglarda Türkiye–ABD ilişkilerine dair kullandığı ifadeler ve küfürlü sözler sosyal medyada gündem olmuş, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Gelişmelerin ardından NTV yönetimi, Washington temsilciliği görevini yürüten Günay ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanal yönetimi resmi bir açıklama yapmazken, Günay’ın da kişisel sosyal medya hesabından kısa bir mesajla ayrılığı doğruladığı görüldü.

NTV’nin Washington’daki temsilcilik görevine kimin getirileceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.