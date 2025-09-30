ABD hükümetinin (finansman) bu gece kapanacağı öğrenildi. Bu kapanmanın etkisinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Son 50 yılda 20'yi aşkın şekilde gerçekleşen bu durumun ortaya çıkaracağı etkiler ise netleşti.

Hizmetler duracak, memurlar maaş alamayacak!

Bu kapanmanın sonucunda yüzbinlerce federal çalışan ve taşeronun para alamayacağı ve ödemelerinin duracağı öngörülüyor. Bununla beraber ise harcamaların düşmesi bekleniyor. Buna ek olarak; pasaport işlemleri, küçük işletme kredileri (SBA), devlet onaylı konut kredileri (FHA), gıda denetimleri, ulusal parklar, araştırma fonlarında aksamalar ve turizm ve iş dünyasında gecikmeler yaşanması bekleniyor.

Piyasalarda da etkisi var!

Bu meydana gelen kapanmanın piyasalarda etkisi ise merak konusu. Kapanmanın kısa sürdüğü takdirde borsalarda çok tepki yaratmaması, hazine tahvili faizlerinin yükselmesi ve güvenin azalması bekleniyor. Kapanmanın sürdüğü her haftada ise çeyreklik büyümeden yaklaşık %0,1 puan silinmesi öngörülüyor.

Neler aksamayacak?

Kapanma ile birlikte bazı durumlarda aksama yaşanmayacak. Ulusal güvenlik, askeri operasyonlar, istihbarat faaliyetleri, kolluk kuvvetleri, sağlık ve güvenlik, hava trafiği kontrolü, elektrik, su, posta servisi, sosyal yardımlar, emekli maaşları, Medicare, Medicaid (sağlık) ödemeleri ve vergi tahsilatının sürmesi bekleniyor.