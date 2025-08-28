Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan, 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle yapılamayan TIR’la ihracat 14 yıl aradan sonra yeniden başladı. Deneme amaçlı yapılan ilk sevkiyatta, 4 TIR gümrük işlemlerinin ardından Şam’a hareket etti.

“Ekonomiye ciddi katkı sağlayacak”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Kemal Gül, sevkiyat öncesi yaptığı açıklamada, “Gururluyuz, mutluyuz. 14 yıl aradan sonra ihracatımız Suriye’ye açıldı. Bu süreçte bakanlıklarımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız büyük emek verdi. Deneme amaçlı 4 aracımızı gönderdik. Lojistikte zaman çok önemli. Yıllarca ticareti uzak yollarla, Ro-Ro seferleri ve İran üzerinden yaptık. Bu hem maliyetli hem zaman alıcıydı. Yeni hat ekonomimize ciddi katkı sağlayacak. Suriye üzerinden Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan’a da taşımacılık yapmayı hedefliyoruz. İlk sevkiyatta sebze, meyve ve kuru gıda gönderiyoruz” dedi.

“Daha hızlı ve ekonomik taşımacılık”

UND Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Raif Ay da “14 yıl sonra Suriye üzerinden transit taşımacılığa başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu hatla daha hızlı ve düşük maliyetle taşıma yapacağız. Hem Suriye içine hem de Körfez ülkelerine sevkiyatlarımız hızlanacak. Günlük 800-1000 araç kapasitesiyle Orta Doğu’ya taşımalar yapabileceğiz” diye konuştu.

Aktarma zorunluluğu kalktı

Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yapılan ihracatta, 14 yıldır TIR’lar yüklerini Bab-El Hava Sınır Kapısı’ndaki aktarma alanına bırakıp Türkiye’ye dönüyordu. Yeni uygulamayla araçlar, Suriye’nin iç şehirlerine kadar gidebilecek.