Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, son iki yıllık süreçte hayata geçirilen vizyoner projeler ve kapsayıcı etkinliklerle Türkiye’nin kültür-sanat başkenti olma yolunda dev adımlar attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanatsal üretimi tabana yayma ve her yaştan yurttaşı estetik değerlerle buluşturma stratejisi, kentin her köşesinde hissedilen bir kültürel canlanmayı beraberinde getirdi. Yeni nesil kütüphanelerden uluslararası festivallere, dijital arşiv çalışmalarından mahalle şenliklerine kadar uzanan geniş yelpazeli bu hamle, kentin entelektüel sermayesini ve yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Sahne sanatlarında büyük başarı

Kentin tiyatro sahneleri, son iki yılda eşine az rastlanır bir yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Toplamda 214 farklı oyunun sahnelendiği bu dönemde, tiyatro sanatının büyüsü tüm ilçelere yayılarak 40 bin sanatseverle buluşturuldu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, nitelikli prodüksiyonlarıyla 2024-2025 sezonuna damga vurdu; gerçekleştirilen 153 temsil, 33 binden fazla seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Sanata olan bu ilginin ivme kazanarak devam ettiği 2026 yılının ilk çeyreğinde ise, sadece iki ay içerisinde 7 binin üzerinde vatandaş temsilleri izleme fırsatı buldu.

Sinema ve sergilerde ziyaretçi rekorları kırıldı

Görsel sanatlar ve sinema disiplinleri, İzmir’in kültürel dönüşümünde lokomotif görevi üstlendi. Son iki yıl içerisinde perdeye yansıyan 284 film gösterimi, yaklaşık 58 bin sinemaseveri bir araya getirirken; Film Destek Birimi aracılığıyla 54 özgün projeye lojistik ve sanatsal katkı sunuldu. Sergi salonları ise adeta ziyaretçi akınına uğradı; bu süreçte açılan 262 sergi arasında özellikle 2025 yılındaki Refik Anadol sergisi, 295 binlik rekor ziyaretçi sayısıyla kentin sanat hafızasına kazındı. Öte yandan Kültürpark’ta kapılarını açan Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi, kentin seramik ve görsel sanatlar alanındaki yeni çekim merkezi olurken, tesise eklenecek atölyelerle sanatsal üretimin merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Yeni nesil kütüphaneler

İzmir, geleneksel kütüphanecilik anlayışını yıkarak kütüphaneleri yaşayan, sosyalleşilen ve modern çalışma imkanları sunan dinamik alanlara dönüştürdü. 2024’te Menemen’de başlayan bu değişim, 2025 yılında Konak Metro ve Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphaneleri ile taçlandırıldı. Toplamda 11 kütüphaneye yayılan 90 bin ciltlik dev eser koleksiyonu, sadece birer kitap kaynağı değil, gençlerin araştırma yaptığı ve dijital imkanlara eriştiği birer sosyal ekosistem haline geldi. Bu mekanlar, kentin eğitim ve kültür politikalarının en somut ve sürdürülebilir çıktıları olarak dikkat çekiyor.

İzmir Oda orkestrası ve prestijli festivallerle müzik rüzgarı

Müzikal anlamda 2025 yılı, İzmir Oda Orkestrası’nın kuruluşuyla tarihi bir dönüm noktasına sahne oldu. Dünyaca ünlü şef ve solistlerin katılımıyla gerçekleştirilen yedi görkemli konserle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan orkestra, 2026 yılı için planladığı 20 konserlik programıyla çıtayı daha da yükseltiyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) ise Barok Müzik Günleri ve Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yaparak kentin uluslararası sanat arenasındaki prestijini pekiştirdi. Ayrıca merkez bünyesinde verilen ücretsiz koro eğitimleri ve atölyelerle, sanatsal eğitim her kesim için ulaşılabilir kılındı.

Mahallelerden dijital arşivlere

İzmir’in kültürel seferberliği sadece salonlarla sınırlı kalmayarak sokaklara ve dijital dünyaya da taştı. Çim konserlerinden mahalle şenliklerine kadar düzenlenen 1780 farklı müzikal etkinlik, kentin sosyal dokusunu güçlendirirken; Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) bünyesinde yürütülen dijitalleştirme çalışmalarıyla kentin tarihi mirası bir tık uzağa getirildi. Son iki yılda eklenen 46 binden fazla veri, binlerce araştırmacıya dijital ortamda ışık tuttu. Uluslararası düzlemde ise Akdeniz kentleriyle kurulan kültürel köprüler ve "Çocuklar için Akdeniz" gibi eğitim programları, İzmir’in evrensel bir kültür havzası olma kimliğini perçinledi.