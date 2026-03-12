Uşak’ta bir vatandaşın sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Uşak’ta yaşayan bir kişi sosyal medya platformları üzerinden kendisine düşük faizli kredi sağlanacağı yönünde vaatlerde bulunulduğunu, ancak bu yöntemle dolandırıldığını belirterek yetkililere başvurdu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Siber suçlar polisi dijital izleri takip etti

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri teknik ve dijital inceleme yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu değerlendirildi. İncelemelerde ayrıca bazı şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu yönünde tespitler yapıldı.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Toplanan deliller doğrultusunda 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Uşak merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı şüpheliler yurt dışında

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden 8’inin yurt dışında bulunduğu, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.