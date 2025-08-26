Son Mühür- Türk-İş’le hükümet arasında kamu işçileri için imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Koop-İş Sen’le işveren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında uzlaşma sağlanamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda çalışan yaklaşık 10 bin emekçiyi 600 bin kamu işçisinden ayırarak memurlara uygulanan zam oranlarını teklif ettiği ortaya çıktı.

SYDV işçileri bu yaklaşımı hak etmiyor...

Koop-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada 22 Ağustos tarihinde grev kararı alındığı hatırlatılarak, SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi kabul etmiyoruz. SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 29 Ağustos Cuma günü 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında greve çıkıyoruz’’ bilgisi paylaşıldı.