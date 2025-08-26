Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında, 4 Ağustos’ta Yalova’dan ’Graywolf’ isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay’dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Günler sonra deniz dibinde parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmış ve teknik incelemelerde teknenin bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay’a ait olduğu tahmin edilirken, kesin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Özel ekipler ve deniz kuvvetleri göreve sevk edildi

Bugün itibarıyla bölgeye özel ekipler sevk edilirken, sahil güvenliğe bağlı arama-kurtarma teknesi ve güvenlik botu cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, deniz dibinden çıkarma işleminin özel bir kafes sistemiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı (A-583) TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisinin sahil güvenlik botlarıyla birlikte Marmara Denizi’nde hazır bekletildiği belirtildi.

Bölge halkı gelişmeleri yakından takip ediyor

Erdek’in Kestanelik köyünde yaşayan balıkçı Coşkun Çavdar, “Köyümüzün tepesinden Halit Yukay’ın cenazesini çıkarma çalışmaları başladı herhalde. Savaş gemisi geldi. Sahil güvenlikler de yanında, muhtemelen onu çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de tepeden seyrediyoruz. Bakalım, inşallah çıkartırlar” ifadelerini kullandı.