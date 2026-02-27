Büyükelçilik, güvenlik gelişmelerine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerinin kısıtlanabileceğini ya da tamamen yasaklanabileceğini bildirdi. Ayrıca ticari uçuşların devam ettiği süreçte personel ve ailelerine ülkeden ayrılma seçeneğini değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Çin merkezli MizarVision adlı teknoloji şirketi, ABD ile İran arasındaki gerilimin yükseldiği süreçte ABD ordusunun İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’deki hava unsurlarına ve bölgedeki deniz kuvvetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşarak bilgi aktardı.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İsrail’de yan yana konuşlandırılan F-22 tipi hayalet savaş uçaklarına ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu uçakların İsrail’in güneyindeki Ovda Hava Üssü’nde bulunduğu belirtildi. Verilere göre F-22’lerin yakınında bir Patriot hava savunma bataryasının da konuşlandırıldığı tespit edildi.

Neler yaşandı?

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğramıştı. Süreç, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda yeniden başlatıldı. ABD’nin saldırı tehditleri ve bölgedeki askeri yığınağı sürerken taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı görüşmeler için bir araya gelerek temasların devamı konusunda mutabık kaldı. Görüşmeler daha sonra 17 Şubat’ta Cenevre’de sürdürüldü ve ilerleme sağlandığı açıklandı. Taraflar, 26 Şubat’ta yeniden Cenevre’de buluşma kararı aldı. Dün yerel saatle 09.00’da başlayan ve yaklaşık üç saat süren toplantının ardından ara verildi, akşam saatlerinde ise temaslar yeniden başladı. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürmek karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran yönetiminden uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkarmasını istiyor.